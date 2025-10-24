Mujer es detenida por amenazar a su expareja con tirar sus gatos a la calle si no le daba $3 millones: "Le iba a arruinar la vida"

24 oct. 2025 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue detenida tras una denuncia por parte de su expareja, quien la acusó del delito de amenazas condicionales en un contexto de violencia intrafamiliar. Los hechos ocurrieron el miércoles en la comuna de Punta Arenas, región de Magallanes.

Lo amenazó con tirar sus gatos a la calle si no le daba $3 millones

Según expuso el fiscal Oliver Rammsy durante la formalización del jueves, la mujer tuvo una discusión con su exconviviente Víctor Mandawani, la que rápidamente escaló en las amenazas al interior del domicilio que compartían.

En ese contexto, le habría dicho que "le iba a arruinar la vida, que iba a saber quién era ella", relató el fiscal. Tras ello, alrededor de las la 15:30 horas, la mujer tomó al gato de su expareja y le exigió 3 millones de pesos, de lo contrario lo iba a tirar a la calle para matarlo.

Medida cautelar

El Ministerio Público calificó los hechos constitutivos del delito de amenazas en grado consumado, aunque la mujer quedó con libertad condicional y con las cautelares de abandono inmediato del domicilio.

Adicionalmente, la imputada, de nacionalidad ecuatoriana, quedó con prohibición de acercarse a la víctima durante el lapso de un año, periodo en el que se podría suspender el procedimiento debido a que la mujer no tiene antecedentes penales.

A su vez, la jueza ofició a Carabineros para que resguarden el proceso y la mujer retire sus pertenecías y abandone su ahora ex casa.