"Sería el autor material": Detienen a sospechoso de matar a estudiante de 16 años en Viña del Mar

25 oct. 2025 - 13:51 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este sábado la detención de quien "sería el autor material" del asesinato por apuñalamiento de un estudiante de 16 años en pleno centro de Viña del Mar, región de Valparaíso, ocurrido el pasado jueves 16 de octubre.

"Sería el autor material"

La detención fue concretada por efectivos de la Brigada de Homicidios (BH) Valparaíso, quienes tras el trabajo coordinado con el Ministerio Público pudieron detener al presunto responsable en una población de Concón.

Gracias al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, la PDI pudo individualizar a los presuntos responsables del asesinato, concretando la detención de uno de los implicados.

"Durante la noche de ayer (viernes) llegamos hasta la Población La Isla de Concón, lugar en que detuvimos a quien sería el autor material del crimen del joven estudiante", explicó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la BH Valparaíso.

La seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero, destacó el procedimiento policial que permitió concretar la detención de este sujeto mayor de edad.

"En Chile no hay impunidad y ahora será la justicia quien determine el camino a seguir. Sabemos que no hay nada que pueda dar un poco de tranquilidad a la familia del joven asesinado, pero esta detención es un paso firme en la búsqueda de justicia ante un hecho tan repudiable", dijo la autoridad.

La persona detenida quedó a disposición del tribunal para ser formalizado, mientras que los detectives de la BH continúan con el trabajo para dar con el paradero del segundo implicado en el asesinato del estudiante del Liceo Guillermo Rivera Cotapos.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

