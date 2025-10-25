Detectan gran contrabando de billetes: 30 millones de pesos y miles de dólares estaban escondidos en un bus desde Bolivia

25 oct. 2025 - 09:08 hrs.

¿Qué pasó?

La revisión de un bus que ingresaba a Chile a través de la región de Arica y Parinacota dejó al descubierto un intento de contrabandear millones de pesos y miles de dólares, todo en efectivo y en billetes de diferentes denominaciones.

Millonario intento de contrabando de dinero

El procedimiento fue ejecutado por fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas en el paso fronterizo Chungará, quienes durante la revisión del vehículo de transporte proveniente de Bolivia se dieron cuenta de varios paquetes sospechosos dentro de dos compartimentos.

Al abrir los bultos quedó al descubierto el millonario contrabando de dinero: 14 millones de pesos en billetes de $10.000; 16 millones en billetes de $20.000; 290.000 dólares en billetes de US$100; 70.500 dólares en billetes de US$50; y 10.000 dólares en billetes de US$10.

En total estaban ocultos 30 millones de pesos chilenos y 370.500 dólares.

Al consultarle por la procedencia de las divisas al conductor del bus -identificado como C.S.P. de nacionalidad boliviana-, este indicó que los paquetes habían sido escondidos antes de partir desde La Paz.

El director de la Aduana de Arica (s), James Alarcón, explicó que "el transporte transfronterizo de dinero está estrictamente normado para enfrentar el lavado de activos asociado al crimen organizado, por lo que siempre debe ser declarado ante Aduanas al ingresar o salir del país si el monto supera los 10 mil dólares o su equivalente en otra moneda. Ante la presencia de este delito de contrabando, la totalidad del dinero es incautado y se reporta a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)".

La normativa infringida es el artículo 4° de la Ley N°19.913, sobre lavado de activos, que establece la obligación de declarar ante Aduanas el ingreso o salida del país de sumas iguales o superiores a US$10.000, su equivalente en otras monedas o en documentos como cheques o vale vista. El dinero, por instrucciones del Fiscal de turno, fue entregado a personal de Carabineros de Chile.

