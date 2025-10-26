Fiscalía confirma sexto detenido por "secuestro con homicidio" de Krishna Aguilera

26 oct. 2025 - 09:12 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente confirmó la detención de una sexta persona relacionada con el "secuestro con homicidio" de Krishna Aguilera, cuyo cuerpo fue encontrado durante la madrugada tras 22 días de búsqueda.

El Ministerio Público informó que el sujeto de 45 años está "imputado por su participación" en el crimen y que pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo a las 10:30 horas de este domingo.

El conductor de Meganoticias Siempre Juntos, Luis Ugalde, señaló que el nuevo detenido tiene "participación directa" en el asesinato de Kishna y que "es muy cercano" a Juan Beltrán, narcotraficante que era expareja de la joven y es el principal sospechoso de lo ocurrido.

Tal como ocurrió el sábado con otros cuatro detenidos, entre estos la actual pareja menor de edad del "Guatón Beltrán", lo más probable es que la Fiscalía pida ampliar la detención de la nueva persona aprehendida para así formalizar juntos a todos los involucrados.

Ugalde indicó que el Ministerio Público "tiene claridad de quiénes participaron en el secuestro y posterior homicidio" de Krishna, aunque para formalizar a Beltrán "se necesita una mayor cantidad de pruebas" para comprobar que él, al menos, encargó el crimen.

Otro antecedente que surgió tras el hallazgo del cuerpo de la joven es que el narcotraficante también podría ser formalizado por el delito de femicidio, considerando su antigua relación sentimental con Krishna. Tampoco se descarta que el SernamEG presente algún recurso al respecto.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

