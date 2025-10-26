Confirman que cuerpo hallado en Calera de Tango corresponde a Krishna Aguilera

26 oct. 2025 - 04:45 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este domingo se logró el hallazgo de un cuerpo de sexo femenino en el sector de Catemito, en la comuna de Calera de Tango.

La Fiscalía confirmó que el cuerpo corresponde a Krishna Aguilera, joven de 19 años que llevaba desaparecida desde el pasado 4 de octubre.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El fiscal Paul Martinson precisó que, "se encuentra un sitio en el que se encuentra el cuerpo de una persona de sexo femenino, que luego de la identificación y ya habiendo informado a la familia, se logra establecer que se trata de Krishna, la persona que se encontraba desaparecida y cuyo cuerpo estábamos buscando hace bastante tiempo".

"Se trata de un sitio del suceso en que el cuerpo estaba enterrado, había piedras y rocas que cubrían el cuerpo, pero mayores antecedentes no podemos entregar", dijo el fiscal.

La familia de la joven ya fue informada del hallazgo tras más de 20 días de intensa búsqueda en diversos sectores de la comuna de San Bernardo, donde pertenecía ella e incluso en otras regiones del país.

El cuerpo de Krishna ya fue retirado por el Servicio Médico Legal para ser periciado y así establecer las causas de su fallecimiento y también la data de muerte.

Cabe recordar que, hasta el momento, son cinco las personas que se encuentran detenidas en el marco de esta investigación, la cual fue establecida por el Ministerio Público como secuestro con homicidio.

Entre los imputados está Juan Beltrán, conocido como "guatón Beltrán" y el principal sospechoso del crimen y este sábado se arrestó a otras cuatro personas, entre las que se encuentran dos hombres y dos mujeres. Las detenidas son la pareja de Beltrán, quien es menor de edad y la madre de esta última.