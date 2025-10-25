Niño muere tras caer desde un edificio en Las Condes

25 oct. 2025 - 21:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un trágico hecho se registró la tarde de este sábado en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, debido a que un niño murió luego de caer desde un edificio.

El suceso ocurrió en las cercanías de la intersección de las calles Latadía con Payador Taguada. Por órdenes de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI se encuentra investigando lo ocurrido.

¿Qué dijo la PDI?

El comisario Mario Jara, de la BH Metropolitana, indicó que "a solicitud del Ministerio Público, el día de hoy nos encontramos realizando diligencias investigativas tendientes a esclarecer las causas en que un menor de 11 años resultó fallecido por una precipitación de altura".

"El menor estaba en compañía de la pareja de su padre al interior del domicilio. En un momento dado, lo pierden de vista y se dan cuenta más tarde por vecinos de que había caído un menor por precipitación, constatando así que se trataba de este niño de 11 años", agregó la autoridad de la PDI.

Respecto a si el inmueble contaba con mallas de seguridad, el comisario Jara dijo que "había mallas de seguridad. Sin embargo, había un sector donde no había mallas y eso facilitó la caída del menor"

Desde la PDI señalaron que, hasta este momento, no hay personas detenidas. "Hasta este punto investigativo, no hay antecedentes que nos hagan presumir la participación de terceras personas", señaló el comisario Jara.

Por último, se informó que aún se están realizando trabajos investigativos tendientes a esclarecer con exactitud la dinámica de los hechos.

