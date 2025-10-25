Realizaron dos robos en la misma jornada: Procedimiento policial terminó con 22 antisociales detenidos en el centro de Santiago

25 oct. 2025 - 20:53 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, Carabineros informó sobre un procedimiento policial que terminó con 22 personas detenidas durante la madrugada en la comuna de Santiago Centro, en la Región Metropolitana, quienes habrían estado involucradas en una serie de robos con intimidación en el sector de Avenida Vicuña Mackenna y que terminaron con otro hecho delictivo en la intersección con Santa Isabel.

¿Qué dijo Carabineros por la detención de 22 antisociales?

Desde la institución policial recalcaron la importancia que tuvieron los testimonios de víctimas, quienes señalaron que tres personas que se trasladaban en un bus RED del recorrido 210, con destino a Puente Alto, fueron abordadas por un grupo de 22 delincuentes.

Los antisociales, premunidos de armas blancas y de fuego, intimidaron a los tres ciudadanos para sustraerles sus pertenencias, para después descender en la intersección de Av. Vicuña Mackenna con Santa Isabel.

Una vez que los delincuentes realizaron el robo en el bus del transporte público, se dirigieron a un local comercial, donde agredieron y asaltaron a otros tres hombres adultos, quienes fueron golpeados y amenazados con las armas que poseían los antisociales. Al igual que el primer ilícito, se llevaron las pertenencias de las víctimas.

Personal policial fue alertado por un motociclista de los hechos delictivos, por lo que se activó un procedimiento policial que concluyó con la detención de los 22 sujetos.

La mayor Daisy Ferrada, de la 4° Comisaría Central, señaló que de "los 22 imputados, 14 son adultos y 8 son menores".

Todo sobre Policial