Carabineros dispara a hombre que intentó atacar a funcionaros con un trozo de vidrio en Las Condes

25 oct. 2025 - 21:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue herido a bala por parte de funcionarios de Carabineros la tarde de este sábado, luego de que intentara atacar a los uniformados con un trozo de vidrio en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

¿Qué dijo Carabineros respecto al ataque?

Según informaron desde la institución policial, el hecho ocurrió alrededor de las 16:25 horas, momento en que transeúntes alertaron a los uniformados que un hombre en situación de calle se encontraba realizando "actuaciones indebidas" en la vía pública.

El teniente coronel Cristian Jofre, de la Prefectura Santiago Andes, dijo que tras el aviso de los peatones "personal de Carabineros concurrió y fiscalizó a este sujeto, quien tomó un trozo de vidrio que correspondía a una botella y atacó a los Carabineros".

"En este ataque inminente, y en esta situación donde ven en peligro la integridad física de los funcionarios, (uno de los funcionarios) ejecutó dos disparos, uno de ellos que impactó en la zona del abdomen y otro que lesionó parte de la pierna derecha de este sujeto", agregó el teniente coronel Jofre.

Respecto al hombre, indicó que "fue trasladado hasta el Hospital del Salvador, donde se encuentra con lesiones de carácter grave, pero sin riesgo vital".

Por órdenes de la Fiscalía, las pericias serán desarrolladas por personal del OS9 y Labocar de Carabineros.

