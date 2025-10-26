Detienen a cantante urbana Flor de Rap en Ñuñoa: Iba a bordo de auto robado

26 oct. 2025 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la noche de este sábado, Carabineros detuvo a la cantante urbana Ángela Lucero, más conocida como Flor de Rap en la comuna de Ñuñoa.

Según información preliminar de Carabineros entregada a Meganoticias, la artista iba a bordo de un vehículo que tenía encargo por robo desde el martes 7 de octubre.

El hecho ocurrió a eso de las 21:45 horas de este sábado, momentos en que el auto en que se movilizaba Flor de Rap, fue fiscalizado por personal de seguridad de la comuna junto a Carabineros en la intersección de Eduardo Castillo Velasco con Ezequiel Fernández.

Flor de Rap / Instagram

En ese momento, personal policial se percata que el vehículo cuenta con encargo por robo, por lo que ella y dos personas que la acompañaban, fueron detenidas. Cabe mencionar que la artista iba como copiloto.

Según Carabineros, la mujer de 36 años señaló a la policía que compró el vehículo hace algunos días y que no estaba en conocimiento de que era robado.