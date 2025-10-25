"Todo lo que hice...": Camila Andrade le responde a Carla Jara luego de que dijera que "nunca podría sentir empatía" hacia ella

25 oct. 2025 - 18:15 hrs.

Camila Andrade se refirió a las declaraciones que emitió Carla Jara en un programa de televisión, donde la exMekano aseguró que "nunca podría sentir empatía" hacia la modelo.

Si bien dicha entrevista se basó en toda la polémica que ha tenido que sobrellevar Jara tras su mediático quiebre con Francisco Kaminski, la pregunta de empatía hacia Andrade fue uno de los momentos más comentados.

Camila Andrade aborda los dichos de Carla Jara

La modelo y exparticipante del reality Gran Hermano estuvo en el podcast de Danilo21 "Juzgamos y nos funamos", donde aprovechó de referirse a los dichos de Jara.

Al ser consultada sobre las declaraciones, Camila Andrade sinceró que "no vi la entrevista. De hecho, estaba en un lugar público en ese momento. Pero después vi los momentos cortos de Instagram y era evidente que me iban a preguntar".

"No quiero ahondar en eso, porque me parece delicado, sobre todo, la exposición de un menor de edad", argumentó la modelo para no querer referirse a los dichos de Carla Jara.

Sobre lo anterior, Andrade explicó que "tengo un código súper importante con eso, tengo mi propia familia y logro empatizar con eso. Creo que se vulneran los derechos de un niño al exponer algo de esa manera".

La modelo recalcó que no hablará del tema, ya que consideró que su entrevista en "Only Fama" (clic acá para verla) fue un cierre de su relación con Francisco Kaminski y todo lo que aquello conllevó.

Por último, Camila Andrade sinceró que "todo lo que hice, siempre fue con harto amor y harto respeto".

