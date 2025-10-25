Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella DiGirolamo y fundación que la patrocinó: Pide indemnización de $794 millones

25 oct. 2025 - 16:59 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, se conoció que el abogado Carlos Cortés ingresó una demanda por indemnización de perjuicios en el 15° Juzgado Civil de Santiago contra Raffaella DiGirolamo y la Fundación para la Confianza, en representación del actor Cristián Campos.

Cabe recordar que el exmarido de Claudia DiGirolamo fue sobreseído por prescripción de la causa por presunto abuso sexual contra Rafaella DiGirolamo.

¿Qué se sabe de la denuncia que ingresó el abogado de Cristián Campos?

Según La Tercera, el documento fue ingresado el pasado 23 de octubre, a las 10:50 horas de la mañana, donde le piden a Rafaella DiGirolamo y a la Fundación para la Confianza, entidad que patrocinó la denuncia de Rafaella contra Campos, una indemnización de $794 millones.

Dentro de los argumentos para pedir la millonaria cifra, se considera que Cristián Campos, en medio del proceso judicial que debió enfrentar, tuvo que incurrir en tratamientos psiquiátricos y neurológicos para tratar el estrés que ha sufrido, lo que se tradujo en una cifra cercana a los $20 millones.

Por otro lado, el texto detalla los perjuicios económicos que sufrió el actor, donde uno de ellos es que dejó de recibir $54 millones al ser marginado de una obra de teatro y en papeles de películas.

Al considerar todas las producciones de las que fue excluido, el abogado del actor acusa que su representado dejó de ganar un monto de $70 millones. Respecto al daño moral, lo cifran en $600 millones.

Hija de Cristián Campos y María José Prieto también es demandante

También se conoció que la hija que tiene Cristián Campos con la actriz María José Prieto, una adolescente de 15 años, es parte de la demanda y le exige a Raffaella DiGirolamo y a la Fundación para la Confianza una indemnización de $100 millones.

De acuerdo al documento, se indica que la denuncia que presentó la hija de Claudia DiGirolamo contra Campos "repercutió directamente en la menor (...), quien a la fecha de las injurias proferidas en su contra tenía 15 años, debiendo someterse a diversos tratamientos psicológicos desde marzo de 2024 hasta la fecha".

Esta última demanda recalca que "el daño moral sufrido por la menor no solo es un efecto inevitable a la conducta desplegada por los demandados -esto es, que las injurias proferidas causarían un daño en la sensibilidad psíquica de la familia cercana a don Cristián Campos-, sino que, además, era previsible, por cual tales efectos fueron aceptados por estos".

