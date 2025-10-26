Detienen a delincuente que asaltó farmacia y a una mujer en Conchalí e intentó atropellar a Carabinero: Portaba una tobillera

26 oct. 2025 - 03:26 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de Carabineros detuvo a un hombre de 38 años que cometió delitos de robo a plena luz del día en la comuna de Conchalí y que, al momento de huir, intentó atropellar a un funcionario policial.

Al momento de ser arrestado, Carabineros constató que el imputado portaba una tobillera electrónica perteneciente a Gendarmería.

El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado, cuando el sujeto llegó hasta una farmacia de la comuna de Conchalí, premunido con un revólver y acompañado de una mujer, con quien asaltó dicho comercio para, posteriormente, realizar un robo con intimidación a una mujer.

Luego, los individuos huyeron del lugar a bordo de un vehículo marca Chevrolet y comenzaron a ser perseguidos por Carabineros. En medio del seguimiento, el delincuente intentó atropellar a un Sargento de la policía, por lo que este percutó tres disparos contra el vehículo.

Tras un kilómetro de persecución, Carabineros logró detener al sujeto, mientras que la mujer que lo acompañaba logró escapar.

La policía uniformada constató que el individuo, contaba con un amplio prontuario policial por distintos delitos, una orden de aprehensión vigente por el delito de hurto simple y además, portaba una tobillera electrónica perteneciente a Gendarmería.