En una ladera del cerro Chena: Lo que se sabe del hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera tras 22 días de búsqueda

26 oct. 2025 - 08:54 hrs.

¿Qué pasó?

Tras 22 días de búsqueda, la madrugada de este domingo el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera, joven de 19 años que se encontraba desaparecida desde principios de mes.

El cadáver de la joven fue encontrado en el sector Catemito de la comuna de Calera de Tango, específicamente enterrado en una de las laderas del cerro Chena.

La policía llegó hasta esa zona tras la declaración de uno de los cuatro detenidos el sábado. Además, una triangulación a las señales de los celulares de Juan Beltrán -principal sospechoso del crimen- lo habían posicionado en dicho sector horas después de supuestamente haber dejado a Krishna en su antigua casa.

El fiscal Paul Martinson explicó durante la madrugada sobre el hallazgo "del cuerpo de una persona de sexo femenino, que luego de la identificación y ya habiendo informado a la familia, se logra establecer que se trata de Krishna".

"Se trata de un sitio del suceso en que el cuerpo estaba enterrado, había piedras y rocas que cubrían el cuerpo, pero mayores antecedentes no podemos entregar", agregó brevemente debido a la reserva en la investigación.

El cuerpo de Krishna ya fue retirado del sitio del hallazgo por el Servicio Médico Legal (SML), quienes deberán determinar su causa y data de muerte.

