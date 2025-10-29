Fiscal Valencia reconoce "responsabilidad institucional" tras absolución en el caso SQM

29 oct. 2025 - 19:04 hrs.

¿Qué pasó?

A una semana del veredicto que absolvió a todos los acusados en el caso SQM, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió públicamente a la decisión del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que cuestionó duramente el actuar del Ministerio Público.

Las magistradas del tribunal argumentaron que se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. También criticaron la idoneidad de los testigos de oídas presentados por la Fiscalía, como también la calidad de los peritajes.

“Hay responsabilidades institucionales”

Valencia reconoció que la resolución generó frustración al interior del organismo y admitió que “aquí, por supuesto, hay responsabilidades institucionales, hay sentimientos, preocupaciones institucionales, pero esa es una causa que está pendiente, a lo menos judicialmente, legalmente”.

“El tribunal manifestó que la sentencia la va a notificar a los intervinientes en agosto del próximo año. En ese momento la Fiscalía va a poder apreciar si procede o no la interposición de un recurso, aunque generalmente en casos como este la Fiscalía suele tener mejor disposición a presentar la nulidad. Pero no cabe duda que es una causa que se pone cuesta arriba”, sostuvo.

Críticas al fallo del tribunal

El fiscal nacional también señaló que al interior del Ministerio Público llamó la atención que el tribunal reprochara exclusivamente la duración de la investigación y del juicio a los fiscales. “Todos los juicios, particularmente uno como este, van a ser objeto de análisis interno por parte del Ministerio Público porque siempre las cosas se pueden hacer mejor”, afirmó.

“Es llamativo cómo se interpreta la garantía sobre duración del plazo razonable de una investigación. De acuerdo a la jurisprudencia europea e interamericana, al momento de apreciar si hay o no razonabilidad en el plazo, no solo se tiene que considerar la actividad de la Fiscalía, se considera también la actividad del tribunal”, agregó.

Valencia añadió que “pareciera que solo se hiciera alusión a la actividad de la Fiscalía y que el tribunal se desentendiera de sus propias decisiones y de la forma en como esas decisiones pudieran haber impactado en la ordenación del juicio”.

Sumario por denuncia de Marco Enríquez Ominami

El jefe del Ministerio Público también confirmó que se analiza la apertura de un sumario interno tras una denuncia presentada por la defensa de Marco Enríquez-Ominami, por “persecución penal selectiva”.

“Lo que existe es una denuncia en el marco disciplinario, presentada por los abogados del señor Marco Enríquez-Ominami, que para estos efectos es una persona que todavía está imputada en esa causa (...). A esa denuncia le tenemos que dar la tramitación que conforme a la ley corresponde”, explicó.

Valencia precisó que se evalúa qué fiscal regional encabezará la investigación administrativa: “Nuestra normativa establece que es un fiscal regional quien tendría que dirigir la investigación, y estamos en la etapa en la cual tenemos que definirlo”.

Finalmente, confirmó que los abogados del excandidato presidencial serán recibidos por una autoridad de la Fiscalía Nacional: “Sus abogados pidieron una entrevista. Van a ser recibidos como Fiscalía Nacional. No por quien habla, pero sí por una autoridad de la Fiscalía Nacional. Y después de escucharlos vamos a tomar alguna decisión”, concluyó.