Fiscal regional Lorena Parra declara esta jornada en caso Audio

07 abr. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, declarará como testigo este martes 7 de abril a las 10:00 horas en el marco del denominado caso Audio.

La diligencia se realizará en dependencias de la misma Fiscalía Oriente, unidad que ella dirige, y fue solicitada por la defensa del abogado imputado, Luis Hermosilla.

¿Por qué la situación es compleja?

El escenario genera incomodidad al interior del Ministerio Público, ya que Parra lidera el equipo que investiga penalmente al propio Hermosilla.

Debido a esto, varios fiscales se encuentran inhabilitados para tomarle declaración.

La diligencia fue ordenada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en medio de la reapertura del caso. La Fiscalía está pidiendo 14 años de cárcel para Hermosilla en el denominado caso Audio-Factop.

¿Quién tomará su testimonio?

La diligencia será dirigida por el fiscal jefe Manuel Zara, quien estará a cargo del interrogatorio.

Además, estará presente el abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor del imputado, quien podrá realizar contrapreguntas.

¿Qué se le preguntará a la fiscal?

Si bien las preguntas fueron enviadas de forma encriptada, se ha podido establecer que apuntan a la relación previa entre Parra y Luis Hermosilla, así como a los chats intercambiados entre ambos.

¿Cuál es el objetivo de la defensa?

La estrategia de la defensa busca instalar, con miras a un eventual juicio oral, una posible falta de objetividad en la investigación.

Esto, bajo la tesis de que Hermosilla habría colaborado en la elección de Parra como fiscal regional Oriente, sin que ella se haya inhabilitado posteriormente en la causa.

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