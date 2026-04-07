Asignación Maternal: Este es el grupo que recibe el monto máximo

07 abr. 2026 - 16:00 hrs.

La Asignación Maternal es una ayuda gubernamental diseñada para las trabajadoras embarazadas y trabajadores cuyas cónyuges en gestación sean cargas de Asignación Familiar.

Según la Ventanilla Única Social, este aporte no está asociado a cupos y su adjudicación tiene lugar de manera mensual.

Asimismo, el Estado precisa que no hay costos asociados a la solicitud del beneficio.

¿Qué grupo recibe el monto máximo por Asignación Maternal?

El monto de la Asignación Maternal se determina de acuerdo con los rangos de ingresos de los beneficiarios.

El grupo que recibe el monto máximo por este concepto es el integrado por quienes tienen ingresos desde $0 hasta $631.976. Se estima que estos recibirían un monto de $22.007.

Posteriormente, están los receptores de ingresos desde $631.976 hasta $923.067, a quienes les corresponde un monto de $13.505. Por su parte, los poseedores de ingresos desde $923.067 hasta $1.439.668 recibirán $4.276. Quienes tienen ingresos desde $1.439.668 no califican para este beneficio.

¿Cuándo se puede solicitar la ayuda?

La Asignación Maternal se solicita a partir del quinto mes de embarazo. Tras la verificación de su viabilidad, se paga retroactivamente y por los meses de gravidez restantes.

Para la realización del trámite se debe consignar el certificado médico que acredite el quinto mes de embarazo, emitido por el Servicio de Salud Público o por un facultativo privado, bajo ciertas condiciones.

Si la solicitud es por parte de la trabajadora gestante también debe llevar cédula de identidad vigente y, en caso de involucrar a un apoderado, este debe tener un Poder Notarial Simple.

Si la solicitud es por carga de un trabajador es necesario consignar la autorización de carga familiar del trabajador.

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