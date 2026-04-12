"No creo que nos hayamos equivocado": El romántico video que compartió Gala de su relación con el 'Mago' Jiménez

12 abr. 2026 - 19:32 hrs.

Luis "Mago" Jiménez y Galadriel "Gala" Caldirola se encuentran disfrutando uno de los mejores momentos de sus vidas, ya que ambos se dieron una oportunidad en el amor e iniciaron una relación de pareja.

A través de redes sociales, la pareja ha compartido algunos de los momentos que han vivido, recibiendo el cariño de sus seguidores.

"La libertad de vivir"

La española compartió un reel en el que mostró diversos momentos de esta en esta nueva relación con el "Mago" Jiménez.

"Atreverse a sentir, es la libertad de vivir", escribió Gala en la descripción del video, que suma más de 50 mil "me gusta".

Uno de los detalles que llamó la atención fue que el exfutbolista aprovechó la instancia para dejarle un mensaje.

"Y si sale bien... pasa exactamente lo que estamos viviendo nosotros. Y no, no creo que nos hayamos equivocado. Porque lo único que se pierde es lo que no te atreves a intentar... Y si sale bien... que sea así de bonito", escribió Luis Jiménez en el video de Gala.

Mira acá el romántico video de la pareja

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