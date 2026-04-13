Sus hijos y Gala Caldirola lo apoyaron en nueva aventura: Luis Jiménez habla de su experiencia profesional en Qatar

13 abr. 2026 - 09:19 hrs.

¿Qué pasó?

Luis Jiménez ha emprendido un nuevo rumbo en su carrera profesional y viajó a Qatar para ser una pieza clave del cuerpo técnico liderado por José Luis Sierra en el Al-Wakrah Sport Club. Esta decisión marca el fin de un periodo de alejamiento de las canchas, en el que el exdeportista exploró facetas distintas, como participar en un reality.

La decisión fue consultada y respaldada por su entorno cercano, incluyendo a su pareja, Gala Caldirola. El apoyo de su familia fue clave, ya que comprendieron que, aunque se trata de un proyecto intenso, tiene una duración definida, dado que el campeonato local finaliza en el mes de mayo.

Según contó a Las Últimas Noticias, el proceso de transición hacia esta nueva etapa fue rápido. La propuesta se materializó en apenas un par de días, viajó a Medio Oriente el pasado 26 de marzo y se integró a sus funciones solo una semana antes del primer compromiso oficial del equipo.

"Con mis hijos hablamos del tema y lo entendieron super bien. Están contentos. Gala también ha sido una tremenda partner, me apoyó desde el primer minuto... Fue todo muy rápido, en dos días ya estaba viajando", dijo.

"El mago" asumió el cargo de asistente técnico, una experiencia completamente nueva para él, que definió como "intensa, pero muy entretenida".

De la cancha a la banca técnica

La motivación principal para aceptar este cargo fue la presencia de José Luis Sierra, conocido popularmente como "el Coto". Jiménez destaca que la relación previa que mantienen, basada en la confianza y el conocimiento mutuo de los métodos de trabajo, facilitó enormemente su integración.

Haber sido entrenado por Sierra anteriormente le permite sentirse identificado con su visión del juego, lo que convirtió la invitación en una oportunidad natural de retomar su vínculo con el deporte que ha marcado su vida.

Actualmente, sus labores incluyen la planificación de entrenamientos, análisis de jugadas, corrección de errores tácticos y la participación constante en reuniones estratégicas. El staff técnico del equipo integra al preparador físico Mauricio González y el traductor Mohamed García.

El debut de este nuevo equipo técnico se produjo el 3 de abril, enfrentando al SC Qatar en el marco de la vigésima fecha de la Qatar Stars League. El resultado fue altamente positivo, logrando una victoria por 4-1. Para el excapitán de Palestino, comenzar con un marcador tan abultado es una señal de confianza potente tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores.

"Acá se vive con total normalidad"

Respecto al contexto geopolítico de la región, marcada por tensiones internacionales en Medio Oriente, Jiménez asegura que la vida cotidiana en Qatar transcurre con absoluta calma.

Aunque desde el exterior pueda existir una percepción de inseguridad debido a la cercanía geográfica con zonas de conflicto, el profesional recalca que en las calles qataríes no se percibe temor y que el desarrollo de sus actividades profesionales no se ha visto alterado por estos factores externos.

"No hemos tenido ningún problema, todo está muy tranquilo. Acá se vive con total normalidad, en el día a día no se siente inseguridad", detalló.

A través de sus redes sociales, El Mago comparte detalles de lo que ha sido esta experiencia y en un reciente post, agradeció la confianza de José Luis "Coto" Sierra al contactarlo. "Hay días que marcan etapas... Orgulloso de acompañarte en este camino junto a Moja y Mauro González. Gracias Coto", escribió.

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