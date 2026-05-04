Hasta 60 km/h: Meteorología emite advertencia agrometeorológica "por viento normal a moderado" para zonas de cuatro regiones

04 may. 2026 - 18:55 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una advertencia agrometeorológica por "viento normal a moderado" para zonas de cuatro regiones del país.

La advertencia estará vigente desde el martes 5 de mayo hasta el miércoles 6 de este mes. Según la DMC, los vientos se deben al "ingreso de un sistema frontal con jet de bajo nivel".

¿Qué zonas se verán afectadas?

En concreto, las regiones afectadas serán O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, donde podría haber vientos de hasta 60 km/h. El detalle es el siguiente:

Región de O'Higgins

Litoral: 25-40 km/h (miércoles 6)

Cordillera costa: 25-40 km/h (miércoles 6)

Valles: 25-40 km/h (miércoles 6)

Precordillera: 25-40 km/h (miércoles 6)

Cordillera: 25-60 km/h (martes 5) y 25-60 km/h (miércoles 6)

Región del Maule

Litoral: 25-50 km/h (miércoles 6)

Cordillera costa: 25-50 km/h (miércoles 6)

Valles: 25-50 km/h (miércoles 6)

Precordillera: 25-50 km/h (miércoles 6)

Cordillera: 25-60 km/h (martes 5) y 25-60 km/h (miércoles 6)

Región del Ñuble

Litoral: 25-60 km/h (martes 5) y 25-60 km/h (miércoles 6)

Cordillera costa: 25-50 km/h (martes 5) y 25-50 km/h (miércoles 6)

Valles: 25-50 km/h (martes 5) y 25-50 km/h (miércoles 6)

Precordillera: 25-50 km/h (martes 5) y 25-50 km/h (miércoles 6)

Cordillera: 25-50 km/h (martes 5) y 25-60 km/h (miércoles 6)

Región del Biobío

Litoral: 25-60 km/h (martes 5) y 25-60 km/h (miércoles 6)

Cordillera costa: 25-50 km/h (martes 5) y 25-60 km/h (miércoles 6)

Valles: 25-50 km/h (martes 5) y 25-60 km/h (miércoles 6)

Precordillera: 25-60 km/h (martes 5) y 25-60 km/h (miércoles 6)

Cordillera: 25-60 km/h (martes 5) y 25-60 km/h (miércoles 6)

Por último, el organismo recomendó que se refuercen las estructuras vulnerables como invernaderos y bodegas, asegurar anclajes y cubiertas, e implementar mallas cortaviento para reducir daños como quiebre de ramas, caída de flores y frutos y volcamiento de cultivos.

Respecto a los sistemas ganaderos, es importante resguardar a los animales para evitar exponerlos a situaciones de estrés.

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