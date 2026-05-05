Vuelco en caso de exalcalde de Rancagua: Corte Suprema reabre camino para anular condena

05 may. 2026 - 00:34 hrs.

¿Qué pasó?

En un giro que vuelve a tensionar uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la Región de O’Higgins, la Corte Suprema acogió este lunes un recurso de amparo presentado por la defensa del exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, abriendo una vía que podría cambiar su futuro judicial.

El máximo tribunal ordenó tramitar el recurso de nulidad que busca dejar sin efecto la condena de 16 años de cárcel efectiva dictada contra la exautoridad por delitos de cohecho y lavado de activos.

Nuevo escenario y respuesta de la Corte Suprema

La decisión se centró en un punto técnico-procesal que había dejado a Godoy sin opciones de apelación. Previamente, la Corte de Apelaciones de Rancagua había declarado inadmisible el recurso de nulidad por considerarlo fuera de plazo.

No obstante, la Corte Suprema corrigió ese criterio, estableciendo que el cómputo del plazo debe realizarse en días corridos y no limitarse únicamente a las jornadas de audiencia, como se interpretó en primera instancia. Según el fallo, esta interpretación vulneró garantías fundamentales, en particular el derecho al debido proceso.

Pese a lo relevante de la resolución, es clave precisar que la condena no queda anulada de forma inmediata. Lo que hace el fallo es reabrir una puerta que parecía cerrada: al declarar admisible el recurso, ahora un tribunal superior deberá analizar el fondo del caso y revisar los argumentos de la defensa.

Este nuevo escenario abre tres posibles caminos: la realización de un nuevo juicio oral, una eventual rebaja o modificación de la pena, o bien la confirmación de la sentencia tras una revisión completa.

Antecedentes del caso

Juan Ramón Godoy fue condenado en enero de 2026 a 16 años de cárcel efectiva. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua lo declaró culpable de una serie de delitos cometidos durante su gestión como alcalde, entre ellos:

Cohecho agravado y reiterado

Fraude al fisco

Malversación de caudales públicos

Lavado de activos

La investigación, liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad, estimó el fraude en cerca de $2.300 millones, revelando una red que involucraba a empresarios locales y el uso de testaferros para ocultar el origen de los fondos.

Por ahora, el exjefe comunal permanece recluido en el Complejo Penitenciario de Rancagua, a la espera de la tramitación de este recurso, cuyo desenlace podría redefinir completamente su situación judicial.