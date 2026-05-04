"Fiesta de la Familia": lo que se sabe del evento que alista el gobierno de José Antonio Kast

04 may. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

El evento contempla —aún por confirmar— la participación del Presidente José Antonio Kast y de la Primera Dama, María Pía Adriasola, además de autoridades de gobierno y representantes locales, en una convocatoria que busca evidenciar coordinación intersectorial.

Desde el Ejecutivo señalan que la actividad tiene como objetivo “visibilizar que la familia no es solo un concepto estadístico, sino el núcleo fundamental donde se previene la vulnerabilidad y se construye la cohesión social”.

¿Cuándo se realizará la "Fiesta de la Familia"?

Con motivo del Día de la Familia, que se conmemora el 15 de mayo, el gobierno afina los detalles de una actividad denominada “Fiesta de la Familia”, la que se desarrollará el sábado 16 en la Plaza Cívica de Huechuraba.

La instancia es liderada por el Ministerio de Desarrollo Social y apunta a instalar un mensaje central: posicionar a la familia como eje estructural del proyecto del Ejecutivo y de sus políticas públicas.

Feria de servicios y actividades

La jornada también incluirá una feria de servicios coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con la participación de diversas carteras como Salud, Educación, Trabajo, Vivienda y Deporte.

En el lugar se desplegará información sobre programas como el Registro Social de Hogares, iniciativas de vida saludable y apoyos al emprendimiento, con el objetivo de mostrar una oferta estatal articulada en torno a los hogares.

Todo sobre Gobierno de Kast