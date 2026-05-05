¿Debes el CAE?: Las nuevas condiciones de pago que ofrece la Tesorería para ponerse al día

05 may. 2026 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

La Tesorería General de la República anunció nuevas condiciones para regularizar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), ofreciendo convenios de pago más flexibles y adaptados a la situación económica de cada contribuyente.

Actualmente, más de 500 mil personas mantienen deudas en mora y la TGR ha iniciado acciones de cobro para recuperar esos montos. Con este nuevo mecanismo, se espera que más deudores puedan ordenar sus finanzas y cumplir con el fisco en condiciones más accesibles.

¿Cuáles son las nuevas medidas para pagar el CAE?

Las nuevas condiciones permiten que cada persona pueda pagar su deuda de acuerdo con su realidad económica. Así, quienes tienen ingresos de hasta $1 millón podrán acceder a un convenio con un pie desde 1 UTM ($70.588 al mes de mayo) y pagar en cuotas del mismo monto entre 12 y 24 meses.

En el caso de quienes ganan entre $1 y $2 millones, se establece un pie que será el monto menor entre el 10% de la deuda o $1 millón y cuotas mensuales que corresponden al 10% de su sueldo.

Para ingresos entre $2 millones y $5 millones, se considerará un pie del mínimo entre el 10% de la deuda o $1,5 millones y cuotas también ajustadas al 10% del ingreso. De esta forma, se busca que los pagos sean más proporcionales, abordables y sostenibles en el tiempo. Estas medidas buscan facilitar el cumplimiento, evitando que la deuda siga creciendo y dando una oportunidad concreta de regularización.

Cabe mencionar que, para todos los tramos de renta, en caso de caducidad por no pago, se otorgará una segunda oportunidad, ahora con 1,5 veces las condiciones anteriores. Para dos convenios caducados con 2 veces las condiciones anteriores y en caso de caducar este tercer convenio, no será posible tomar nuevos convenios.

"Soluciones alcanzables"

El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, destacó estas medidas, al plantear que “hemos flexibilizado los convenios pensando en las personas, para que nadie quede fuera de la posibilidad de regularizar su situación. Nuestro foco es acompañar este proceso con soluciones alcanzables”.

Por su parte, el jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana, Miguel Rojas, explicó que “este nuevo esquema permite adaptar los pagos a la capacidad económica de cada persona, lo que mejora significativamente las opciones de acceso a regularización por vía convenio”.

En tanto el jefe de la División de Cobranzas, Aquiles Jara, enfatizó que “la invitación es a informarse adecuadamente para tomar las decisiones más convenientes a sus intereses y aprovechar las condiciones más favorables para ponerse al día y evitar así las complejidades propias de gestiones de cobranza”.

Por último, el Tesorero Nobizelli dijo que con estas medidas “TGR busca seguir recuperando recursos fiscales, así como también entregar soluciones concretas de pago que permitan a las personas regularizar su situación de manera ordenada y acorde a su realidad económica”.

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