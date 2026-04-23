Inician proceso de embargo y retenciones a deudores CAE con ingresos sobre $5 millones

23 abr. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Tesorería General de la República (TGR) ha dado inicio a una serie de procedimientos legales destinados a recuperar los fondos del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Estas medidas se centran en la ejecución de embargos y retenciones de activos financieros contra aquellos deudores que poseen un alto nivel de ingresos.

La institución comenzó este proceso tras una etapa previa de notificación efectuada a principios de abril de 2026. Las acciones están amparadas por la normativa vigente y buscan asegurar la devolución de los recursos fiscales que fueron entregados en su momento para el financiamiento de estudios superiores.

¿Qué bienes podría embargar o retener la TGR?

Las acciones de cobro coactivo están dirigidas específicamente a un grupo de 1.340 personas en todo el territorio nacional.

Este segmento de la población se caracteriza por percibir remuneraciones mensuales que superan los 5 millones de pesos y por no haber regularizado su situación financiera a pesar de los avisos previos.

En cuanto a los bienes sujetos a estas medidas, la TGR tiene la facultad de intervenir diversos activos del deudor. Entre ellos se encuentran las cuentas bancarias, depósitos a plazo, fondos mutuos y otros productos de inversión.

Asimismo, el organismo puede proceder contra bienes físicos, tales como vehículos y propiedades inmobiliarias.

Cifras de recaudación por cobro del CAE

Durante el transcurso del año, la estrategia implementada por la Tesorería General ha logrado recuperar una suma que excede los 20 mil millones de pesos.

En lo que respecta al grupo de mayores ingresos, ya se han registrado pagos por un total de 2.400 millones de pesos, realizados de manera independiente a los convenios tradicionales.

Solo en el mes de abril, la gestión institucional permitió que más de 7.500 deudores formalizaran convenios de pago para ponerse al día con el CAE. Esta regularización masiva de compromisos financieros se tradujo en un ingreso para las arcas fiscales de un monto superior a los 8.400 millones de pesos.

Estrategia de regularización de pago para deudores con ingresos inferiores a 5 millones

Para aquellos deudores cuyos ingresos son inferiores a los 5 millones de pesos, la autoridad ha establecido una estrategia diferenciada basada en la información y la facilitación de pagos.

Desde el primer día de abril, se habilitó un sistema de convenios específico para este segmento con el fin de otorgar soluciones que permitan resolver la morosidad de forma voluntaria.

Finalmente, la TGR ha reforzado su comunicación directa con los usuarios a través de medios electrónicos. Mediante el envío de correos informativos, se busca detallar todas las opciones y herramientas de regularización disponibles.

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