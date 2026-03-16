Israel anuncia "ola de ataques a gran escala" contra Teherán

16 mar. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

El ejército israelí anunció la madrugada de este lunes 16 de marzo que lanzó una "ola de ataques a gran escala" contra Teherán, en el 17º día de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

El ejército "lanzó una amplia ola de ataques" dirigida contra "infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán", publicó la institución castrense a través de su canal de Telegram.

Desde su vereda, este domingo el presidente estadounidense Donald Trump advirtió sobre un futuro "muy malo" para la OTAN si los aliados de Estados Unidos no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz, clave para transportar petróleo y bloqueado por Irán en la guerra de Oriente Medio.

"Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa (a la petición estadounidense, nota del editor), creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", declaró el líder ultraderechista.

Entre los efectos más directos de la escalada bélica, los precios del petróleo continúan con su tendencia alcista, lo que hace temer una perturbación duradera del suministro de hidrocarburos a escala mundial. Hacia las 00H15 GMT del lunes, el barril estadounidense de West Texas Intermediate (WTI) subía levemente a 98,72 dólares. El barril de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, avanzaba ligeramente a 103,76 dólares.