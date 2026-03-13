Tribunal lo obligó a devolverlos: Un hombre le robó los ahorros a su hijo de diez años para celebrar su boda

13 mar. 2026 - 11:52 hrs.

¿Qué pasó?

En China es tradición que los niños reciban un sobre rojo con dinero durante el Año Nuevo, como símbolo de buena suerte. Sin embargo, en la provincia de Henan, esta costumbre derivó en una insólita disputa legal entre un padre y su hijo de diez años.

Este último habría tomado los ahorros de su hijo para pagar la celebración de su segundo matrimonio, pero un un fallo judicial a favor del niño condenó al padre por utilizar el dinero de forma indebida.

La sentencia fue dictada por un Tribunal de Zhengzhou, basándose en el nuevo código civil chino, que protege los ahorros de los niños por sobre la voluntad de sus tutores. En ese sentido, obligaron al padre a devolver el monto total extraído, que supera los 82 mil yuanes, lo que equivale a casi $11 millones de pesos.

El niño vivía con su padre tras la separación de ambos progenitores. En ese contexto, abrieron una cuenta bancaria para Xiaohui, donde estarían todos sus ahorros. Cuando el padre decidió volver a casarse, el niño regresa con su madre y es ella quien se percata de que el dinero no estaba en la cuenta.

¿El dinero de los niños le pertenece a los padres?

De acuerdo con información del medio chino South China Morning Post, la defensa del progenitor de Xiaohui alegó que el dinero proviene de los padres y su círculo social, por ende, el tutor podría usarlo. El hombre, por su parte, dijo que la denuncia se trata de una maniobra de su exesposa para perjudicarlo.

El tribunal consideró injustificado el argumento y la sentencia no solo exigió la devolución del dinero, sino también los intereses devengados. Asimismo, dictaminaron que los intereses familiares no son motivo suficiente para extraer el dinero de un menor.

En China, el código civil establece que desde los ocho años de edad, los niños pueden participar en la administración de sus bienes con fines educativos y de ocio. Por este motivo, la acción de tomar el dinero sin su consentimiento para fines personales, vulnera sus derechos de propiedad.

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