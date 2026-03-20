¿Qué riesgos implica?: Aseguran que el nivel del mar es más alto del que se ha estimado

20 mar. 2026 - 19:09 hrs.

¿Qué pasó?

En los últimos años, científicos e investigadores de todo el mundo se mantienen en alerta respecto a la subida del nivel del mar. En 2023, el promedio mundial alcanzó un máximo histórico y recientemente un estudio reveló que aumentó 27 centímetros aproximadamente.

Esta variación es producto del calentamiento global y representa un riesgo de inundaciones y desastres naturales que podría afectar a más de 130 millones de personas.

Es importante aclarar que, además de la subida del nivel del mar, lo que algunos expertos advierten es que hay una falla crítica en los mecanismos y herramientas utilizados hasta el momento para medirlo: Se están usando modelos teóricos en lugar de datos reales.

En ese sentido, una de las revistas científicas más prestigiosas, Nature, efectuó un estudio y concluyó que el nivel del mar siempre fue más alto de lo que se cree y hay algunos territorios costeros, principalmente del sudeste asiático y las Islas del Pacífico, que podrían correr un importante riesgo.

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¿Qué riesgos implica la subida del nivel del mar?

Las consecuencias detrás de la subida del nivel del mar "suponen un alto riesgo para las vastas tierras bajas costeras de todo el mundo, incluidos los deltas fluviales y llanuras de baja elevación y densamente pobladas", expone el estudio de Nature.

Según los investigadores, el error de cálculo que muchos están ignorando podría terminar con la desaparición progresiva de costas, islas e incluso ciudades. También habría escasez de agua dulce en algunas localidades y el impacto para diferentes ecosistemas como manglares, humedales y arrecifes de coral, sería devastador.

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