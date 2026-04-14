Declaran culpable a profesor por abusos contra niños de entre 4 y 5 años en Parral

14 abr. 2026 - 04:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un veredicto condenatorio dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes en contra de un profesor de un colegio de Parral, región del Maule, acusado de cometer delitos sexuales reiterados contra menores de edad. La decisión se conoció tras un juicio que se extendió por cuatro días y que concluyó con un fallo unánime.

El acusado, Sergio Maureira, se desempeñaba como docente de educación musical y enfrentó cargos por abuso sexual impropio en contra de niños de entre 4 y 5 años. Los hechos abordados durante el proceso judicial ocurrieron en 2023.

Fallo tras cuatro días de juicio

Según informó BiobioChile, durante el juicio se expusieron diversos antecedentes que permitieron al tribunal adoptar una decisión unánime. Los hechos acreditados corresponden a situaciones que afectaron a al menos cuatro menores.

“Logramos la condena de un profesor de educación musical que realizó actos de significación sexual en perjuicio de cuatro niños”, afirmó el fiscal Álvaro Muñoz, quien además indicó que el Ministerio Público solicitará una pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio, junto con la inhabilitación absoluta para ejercer cargos docentes con menores de edad.

Denuncias y diligencias

La investigación se inició a partir de múltiples denuncias presentadas por apoderados, lo que permitió el desarrollo de diligencias especializadas. Entre ellas, se realizaron entrevistas videograbadas a las víctimas, las que resultaron determinantes para acreditar los hechos en al menos cuatro casos.

El proceso investigativo avanzó con estas herramientas, que permitieron sostener los cargos durante el juicio oral desarrollado en Cauquenes.

Próximos pasos del caso

Actualmente, el condenado permanece en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes, medida que se mantiene vigente desde su formalización en noviembre de 2024.

La lectura de la sentencia quedó fijada para el próximo 20 de abril, instancia en la que el tribunal dará a conocer la pena definitiva que deberá cumplir el acusado.