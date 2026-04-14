Dejan en libertad a estudiante de 15 años detenido por incidentes en Liceo Lastarria: Juez no acreditó delito

14 abr. 2026 - 20:20 hrs.

¿Qué pasó?

La fiscal de flagrancia, Sandra Ortiz, confirmó la liberación de un estudiante de 15 años detenido tras un grave episodio de violencia al interior del Liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana.

El adolescente es uno de los dos estudiantes detenidos luego de que docentes alertaran sobre la presencia de encapuchados que intentaban generar desórdenes dentro del establecimiento durante la tarde del lunes.

Según los antecedentes, a ambos menores se les incautaron elementos incendiarios y otros objetos potencialmente peligrosos.

Juez no acreditó delito

Tras la audiencia, la fiscal detalló que el joven fue formalizado por “portar elementos que sirven para elaborar bombas de tipo incendiarias, molotov, y además por causar daños en unas puertas del colegio”.

Sin embargo, aclaró que el tribunal no consideró acreditado un delito más grave: “El juez no dio por acreditado que el porte de estos elementos, que básicamente eran botellas y elementos como bencina, sean constitutivos del delito que establece la Ley de Armas”, por lo que no se decretaron medidas cautelares.

En medio de la polémica, la persecutora también abordó los dichos del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, respecto a un eventual pago que habría recibido el menor para realizar actos vandálicos.

“No, no tenía antecedentes de aquello. No se me había informado. Lo que se está imputando es que los elementos que él portaba son de aquellos que son para elaborar este tipo de elementos incendiarios”, afirmó.

Fijan plazo investigativo de 60 días

Sobre eventuales sanciones internas, Ortiz precisó que estas no forman parte del ámbito penal: “El colegio puede tomar otras acciones (…) eso ya tiene que ver con otra instancia, no con el tema penal”.

Finalmente, se confirmó un plazo de investigación de hasta 60 días, periodo en el que “se pueden aportar otros antecedentes que no estaban en el día de hoy disponibles para la audiencia”.