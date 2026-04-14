Triple homicidio en La Reina: Ugalde solicitó a su siquiatra el mismo medicamento hallado en los cuerpos de los hijos de Cruz-Coke

14 abr. 2026 - 10:36 hrs.

Jorge Iván Ugalde Parraguez (59), imputado por el triple homicidio de la familia Cruz-Coke en La Reina, tenía una receta médica vigente de zolpidem, el mismo medicamento que los peritajes toxicológicos detectaron en los cuerpos de los hijos de Eduardo Cruz-Coke, quienes habrían sido sedados antes de ser asesinados.

El hallazgo forma parte de los antecedentes que el Ministerio Público presentará este martes en la audiencia donde buscará impedir que Ugalde recupere la libertad, seis meses después de su detención.

El zolpidem es un hipnótico de uso controlado que se receta para el tratamiento del insomnio. Su venta en Chile requiere receta médica retenida. La presencia de esta sustancia en el organismo de los menores apunta, según la investigación, a que fueron dormidos previamente al ataque.

La receta, a la que accedió Mega Investiga, y que fue prescrita cuatro meses antes del crimen, fue incautada y es una de las diligencias clave para seguir vinculando al imputado con el asesinato de su cuñado y sobrinos.

La audiencia clave

La Fiscalía Oriente sostiene que Ugalde, cuñado de Eduardo Cruz-Coke, planificó el triple crimen cometido el 18 de octubre de 2025, motivado por un interés económico vinculado a una sociedad de propiedades que ambos compartían junto a Trinidad Cruz-Coke, esposa del imputado. Es la primera vez desde su detención que Ugalde solicita una audiencia para intentar salir en libertad.

La defensa, en tanto, llega con su propia apuesta: demostrar que hay aristas de la investigación que la Fiscalía no ha explorado. Para eso presentará informes periciales, análisis de cámaras de seguridad y mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono de las víctimas, con foco en Carolina Grellet, madre de los niños y ex esposa de Eduardo.

Los testigos clave

Mega Investiga también accedió a una serie de declaraciones consideradas fundamentales para la investigación. Entre quienes declararon ante la PDI figura la encuestadora Marta Lagos, prima hermana de Eduardo Cruz-Coke y de Trinidad. Según su relato, Carolina Grellet le señaló estar convencida de que Trinidad y Ugalde habían matado a Eduardo para quedarse con su herencia, y que interpondría una querella porque “le habían hecho la vida imposible”.

El mejor amigo de la víctima, Mauricio Rivera, aportó otro antecedente relevante: en noviembre de 2024, casi un año antes del crimen, Eduardo Cruz-Coke habría sufrido una intoxicación tras comer un postre que Trinidad le había enviado. Según Rivera, los hijos de Carolina no quisieron terminarlo porque le encontraron sabor a “remedio”. Eduardo fue trasladado a la Clínica Cordillera. Nunca realizó una denuncia formal por el episodio.

Ese antecedente cobra ahora una nueva dimensión a la luz de los peritajes toxicológicos que serán presentados este martes.

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