Triple homicidio en La Reina: la declaración de Marta Lagos y los desconocidos chats que presentará la defensa

13 abr. 2026 - 18:04 hrs.

Por primera vez desde que está en prisión preventiva como presunto autor por el homicidio calificado de Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos, Jorge Iván Ugalde intentará salir en libertad en una audiencia que se realizará este martes.

La Fiscalía Oriente sostiene que el cuñado de la víctima planificó el triple crimen ocurrido el 18 de octubre pasado en la comuna de La Reina, motivado por un interés económico. La defensa lo niega y apunta a un tercero no identificado como autor del hecho.

Mega Investiga accedió a una serie de declaraciones consideradas claves para la indagatoria, que permiten reconstruir la historia, las horas previas y posteriores al crimen, y las comunicaciones que circularon al interior del círculo familiar.

"Me indicó que se iba a vengar de ellos"

Entre quienes declararon ante la PDI figura la encuestadora Marta Lagos, prima hermana de Eduardo Cruz Coke y de Trinidad, la esposa del principal imputado. Compareció el 19 de enero.

Lagos relató que se enteró de la tragedia por un familiar y que Trinidad le pidió que informara a Carolina Grellet, madre de los niños y ex esposa de Eduardo, debido a los conflictos que existían entre ambas familias: un divorcio, una demanda de alimentos y años de tensión acumulada. Dijo haber tenido entre tres y cuatro contactos telefónicos con Carolina, quien le pidió ayuda para la cremación de los cuerpos indicando que "necesitaba tenerlos con ella, ya que Eduardo era el amor de su vida".

Pero en una de esas llamadas el tono cambió. Según Lagos, Carolina afirmó "que estaba segura de que Trinidad y su esposo Jorge habían matado a Eduardo, que estaba segura que lo habían matado para quedarse con su herencia, que los odiaba a todos y que iba a interponer una querella para defenderse porque le habían hecho la vida imposible. Además, me indicó que se iba a vengar de ellos acusándolos de asesinato".

Sobre el móvil económico, Lagos entregó detalles de la sociedad de propiedades que vinculaba a las familias. Dijo que esta "se habría conformado parte de mi tío Eduardo, padre de Trinidad y Eduardo, posterior a la separación de Carolina y este último, debido a que Carolina los había demandado a ellos como abuelos para que cumplieran con la obligación de pensión que Eduardo no estaba cubriendo, teniendo entendido de que los habría demandado por 200 millones". Y agregó que solo supo que Ugalde "se iba a retirar de la sociedad y que corresponderían los porcentajes iguales para Trinidad y Eduardo".

También fue consultada por un episodio anterior al crimen: una supuesta intoxicación del fotógrafo en noviembre de 2024. Lagos declaró que "Eduardo estaba muy enojado con Trinidad producto de una pelea que habrían mantenido por un vehículo antiguo que Trinidad había arreglado, que Eduardo luego le pidió para sí mismo indicando que se lo pagaría, condición que no cumplió y que a raíz de esto Eduardo habría indicado que Trinidad lo quería envenenar".

"Trinidad y su esposo eran inocentes"

Pedro Sepúlveda Cruz Coke, hijo de Trinidad, también declaró. Describió una reunión familiar donde intentaron entender lo ocurrido: "Empezaron a especular sobre posibles hipótesis, algunos decían que era imposible un suicidio, algunos decían que Eduardo quizás estaba enfermo y los niños también y por eso pudo haber tomado esa decisión, no obstante, había mucha duda si esto pudo o no haber sido cometido por terceros".

Pedro también se refirió a lo que Marta Lagos le había transmitido sobre sus conversaciones con Carolina. Según relató, Lagos le dijo que Carolina había señalado "que los Cruz Coke la iban a dejar sin nada, que Trinidad era una asesina, que ella ahora iba a perder todas las cosas". Lo que más le llamó la atención, dijo, fue que Carolina "quería los tres para cremarlos, lo cual me llamó la atención, ya que hasta ese momento había información muy vaga de lo sucedido".

El mejor amigo de Eduardo, Mauricio Rivera, también prestó declaración. Dijo haber recibido un llamado de Marta Lagos en el que esta le dejó "en claro su postura de que Trinidad y su esposo eran inocentes". Pero Rivera tenía su propia historia que contar, una que se remontaba a varios meses antes del crimen.

El postre que nadie quiso terminar

Una tarde de noviembre de 2024, alrededor de las 20:00 horas, Rivera recibió un llamado inesperado de Carolina, quien se encontraba en Isla de Maipo. En tono muy nervioso, le pidió que fuera a ver a Eduardo: le había llamado diciéndole que se había comido un postre que le había hecho pésimo, que estaba mal y que no podía respirar.

Rivera llamó de inmediato a Trinidad para pedirle que fuera a ver a Eduardo mientras él se preparaba para ir. Pero minutos después, cuando volvió a llamar para saber cómo estaba su amigo, Trinidad le respondió: "Eduardo no se siente bien, dijo que no quería ver a nadie así que no vengas." Rivera llamó entonces a Carolina para contarle, y ella le dijo que lo resolvería y que se juntaran en la Clínica Cordillera.

Cuando llegó a la clínica, Carolina apareció poco después a bordo de su vehículo, junto a su hermano Jaime y los niños, trasladando a Eduardo para que recibiera atención. Fue en ese momento que Carolina le contó que había pasado a buscarlo, que había vomitado todo el camino, y que se había comido un postre que le había enviado Trinidad, que los niños no habían querido comer porque le habían encontrado sabor a "remedio", afirmando en todo momento que Trinidad los había querido envenenar.

También le comentó, mientras estaban en la clínica, que no iban a poder determinar la sustancia con que los habían envenenado, porque el examen que debían realizar costaba cerca de un millón de pesos y que no contaban con ese dinero.

Al día siguiente Eduardo ya estaba en su domicilio. Cerca de tres días después, Carolina le pidió a Rivera que fuera a comprarle un remedio para la presión. Rivera llegó al domicilio de La Cañada usando las llaves que se guardaban en la caja de seguridad de la puerta, cuya clave le había dado el propio Eduardo, sin tener contacto con ninguno de los demás residentes. Una vez adentro, conversó brevemente con su amigo sobre el episodio.

Eduardo solo dijo: "el postrecito que me comí", tomó su medicamento y empezó a hablar de otros temas. Rivera entendió que ese era el punto final del asunto. Meses después, Eduardo Cruz Coke aparecería muerto junto a sus hijos.

Lo que Eduardo nunca le contó

Sobre una eventual denuncia por el episodio de la intoxicación, Rivera fue claro: "Eduardo jamás me comentó que la hubiese realizado ni tuve conocimiento de conductas que me permitieran inferir un quiebre familiar, por lo que únicamente asumo que nunca se realizó, sin tener conocimiento de los motivos."

Reconoció que Trinidad y Eduardo mantenían constantes discusiones por temas de dinero, llegando a periodos en que no se hablaban, pero no recordó ningún conflicto en particular que pudiera atribuir a ese momento. Y sobre los últimos tiempos de su amigo, su relato contradice cualquier imagen de un hombre al límite: como había declarado anteriormente, Eduardo atravesaba un periodo muy positivo, había recibido dinero y tenía distintos proyectos laborales en marcha. No le había contado nada que anticipara lo que vendría.

Los controvertidos chats que presentará la defensa

La defensa de Ugalde llega a la audiencia de este martes con una apuesta concreta: demostrar que hay aristas de la investigación que la Fiscalía no ha explorado. Para eso presentará informes periciales, análisis de cámaras de seguridad y mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono de las víctimas. El foco apunta directamente a Carolina Grellet.

Entre los antecedentes figura una extensa comunicación entre Eduardo Cruz Coke y su ex esposa, que abarca desde 2016 hasta 2024. Los mensajes, sostiene la defensa, contradicen la versión que la mujer entregó a la Fiscalía y lo que declararon otros testigos sobre la relación entre ambos.

En uno de los intercambios, Carolina le escribió a Eduardo: "Se acabó/ Algún día te darás cuenta de la soberana estupidez que cometiste/ Ya no soporto que pienses más mal de mí/ Todo tiene un límite/ Anda a pedirle ayuda a tu hermana/ Y a tu madre". Cruz Coke respondió: "Voy en picada por tu culpa… Te encargaste de arruinarme". Y Carolina replicó: "Por creerle a tu hermana, a Iván y al abogado que contrataron para hacerte creer lo que a ellos les conviene". El intercambio cerró con una frase de Cruz Coke: "Lo siento por los niños".

Los conflictos económicos también quedaron registrados. En otro mensaje, Carolina le escribió: "Conste que te advertí/ Ni siquiera quisiste pedir otra opinión de otro abogado/ Se están riendo de ti/ Caíste como un niño en las trampas de ellos/ Lo último que haré por ti será/ Mandarte las tasaciones de las propiedades/ Para que veas lo que le regalaste a la Sol, Pedro y Dominga/ Y te cagaste a tus hijos".

En una conversación de 2018, el tono fue aún más duro: "Me das pena/ Te han engañado tanto y sigues creyendo/ O realmente tú no eres tonto y eres el más pillo de todos/ Solo sé que tu hermana logró lo que quería y tú saliste perdiendo por hacerle caso pero eso da lo mismo/ Son dos niños discapacitados los que perdieron más que tú/ Eso tendrás que explicárselo a Dios/ O a ellos cuando se den cuenta que la tía se los cagó porque tú le compraste todos los cuentos/ Y caíste como ovejita en la fauce del lobo/ Del lobo Ivan hijo de carabinero que se la sabe por libros junto a su amigo abogado".