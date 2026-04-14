El enigma de La Reina: Audios de Jorge Ugalde en la investigación por la muerte de Cruz-Coke y sus hijos

14 abr. 2026 - 23:24 hrs.

A cinco meses y 11 días del homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos, ocurrido el 18 de octubre de 2025 en la comuna de La Reina, nuevos antecedentes incorporados a la investigación dan cuenta de registros inéditos y resultados periciales que forman parte de la carpeta del caso. Entre ellos, un video grabado por el imputado Jorge Ugalde un día después de los hechos, además de audios y declaraciones que no habían sido conocidos previamente.

Los análisis realizados en el sitio del suceso establecieron la presencia de una mezcla de sangre de la víctima y del imputado en la manilla de una puerta y en un objeto encontrado al interior de la vivienda. También se detectaron rastros del fotógrafo en un guante de jardinería perteneciente a Ugalde. A esto se suma que el estudio de cámaras de seguridad habría determinado que no se registró el ingreso de terceros al inmueble durante la jornada del crimen.

Declaraciones y antecedentes del entorno

Dentro de la investigación también se incorporaron mensajes entre el fotógrafo y Carolina Grellet, que evidencian tensiones en la relación vinculadas a temas personales y económicos. Estos intercambios serán considerados por la defensa del imputado en el desarrollo del caso, junto con otros antecedentes que apuntan a la dinámica familiar previa a los hechos.

A esto se agregan declaraciones de cercanos y registros de audio que forman parte de la indagatoria, en los que se da cuenta de distintos episodios y percepciones del entorno familiar. En paralelo, la defensa ha descartado la presencia de medicamentos en las víctimas, pese a que el imputado contaba con una prescripción previa de un fármaco sedante.

Ubicación de involucrados y diligencias en curso

La indagatoria también permitió establecer que Carolina Grellet se encontraba fuera del país al momento del crimen, con salida registrada días antes y regreso posterior a los hechos. En tanto, Trinidad Cruz Coke estaba en la comuna de Pichilemu el día del homicidio, en una actividad vinculada a la visita de terrenos.

El caso continúa en desarrollo y la defensa de Jorge Ugalde prepara la presentación de nuevos antecedentes con el objetivo de solicitar su libertad, mientras se mantienen las diligencias para esclarecer lo ocurrido en la vivienda de La Reina.