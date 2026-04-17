Pago de contribuciones: ¿Quiénes están exentos?

17 abr. 2026 - 14:00 hrs.

Ante el próximo pago de contribuciones, es fundamental precisar quiénes deben pagar estas obligaciones fiscales y quiénes están exentos.

La legislación chilena vigente establece un pago de contribuciones en cuatro cuotas, que vencen en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre.

De acuerdo con ChileAtiende, este trámite se rige por el Servicio de Impuestos Internos (SII), y tanto el pago como las consultas alusivas se pueden precisar por medio del sitio web del ente.

En el portal se puede solicitar el certificado de información de pagos y el listado de propiedades para la realización de esta diligencia.

¿Quiénes están exentos del pago de contribuciones?

En la ley se contemplan exenciones totales o parciales del pago del impuesto a ciertas propiedades específicas.

Actualmente, el monto exento para bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación es de $60.030.710. En consecuencia, si la propiedad tiene un valor igual o inferior al monto señalado, no se deben pagar contribuciones.

Asimismo, están exentos total o parcialmente del impuesto territorial algunos bienes raíces estipulados legalmente. Entre estos se incluyen propiedades fiscales, servicios públicos, bienes raíces municipales, establecimientos educacionales y, propiedades destinadas al culto.

¿Quiénes sí deben pagar contribuciones?

El pago de contribuciones suele destinarse a todo propietario de bienes raíces.

Según la Ley N° 17.235, tanto las propiedades rurales como las destinadas a la agricultura y las propiedades urbanas, están sujetas al pago de contribuciones. Bajo este precepto se incluyen casas, departamentos, estacionamientos y bodegas.

Para validar casos puntuales, se debe ingresar al sitio web del SII, seleccionar la región, la comuna, el número de rol de la propiedad, y hacer clic en “Buscar”. Posteriormente, el sistema mostrará si se tiene algún deber pendiente de pago.

También está la opción de acudir a alguna de las instituciones bancarias acreditadas para tal fin, que se puede conocer por medio del siguiente enlace.

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