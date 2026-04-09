Pago por derechos de aseo: ¿Cuántas veces se paga en el año?

09 abr. 2026 - 16:00 hrs.

El pago por derechos de aseo es una obligación financiera anual que los dueños de propiedades deben cancelar a su respectiva municipalidad, ya que es un monto que financia el servicio de los camiones recolectores de basura en las comunas.

A menudo, los contribuyentes confunden este trámite con el pago de contribuciones o asumen que se cobra dentro de los gastos comunes de los edificios. Sin embargo, se trata de una responsabilidad fiscal independiente con su propio calendario de pagos.

¿Cuántas veces se pagan los derechos de aseo?

De acuerdo a la Municipalidad de Santiago, este tributo se divide y se debe cancelar en cuatro cuotas a lo largo del año. Los meses designados para realizar el pago de este servicio son:

Abril

Junio

Septiembre

Noviembre

Cabe mencionar que incluso si la municipalidad no envía una carta de aviso, igual cada propietario debe revisar la Cartola de Derechos de Aseo, debido a que los municipios no están autorizados a perdonar multas, intereses ni deudas acumuladas.

¿Quiénes deben pagar los derechos de aseo?

Este cobro aplica a todos los dueños de propiedades con avalúo fiscal mayor a 225 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Si el avalúo de la propiedad es igual o menor a esa cifra, la unidad queda exenta y no debe pagar este derecho.

Además, si una persona compra una propiedad (nueva o usada), la deuda por derechos de aseo se hereda al inmueble, por lo que el nuevo dueño pasa a ser el responsable legal de saldar cualquier cuota impaga antes de la compra.

¿Cómo se pagan los derechos de aseo?

Los interesados pueden realizar este trámite a través del portal de la Tesorería General de la República (pulsa aquí) o acudiendo a una Oficina de Tesorería a lo largo del país.

Es necesario que la Municipalidad tenga un convenio activo con TGR, contar con ClaveÚnica o Clave Tributaria, conocer Rol de la propiedad y que el mismo esté asociado al RUT.

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