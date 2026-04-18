Cambio de hora: ¿Hasta cuándo dura el horario de invierno? 

18 abr. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Hace casi dos semanas, todo el país, con la excepción de las regiones de Aysén y Magallanes, retrasó los relojes en una hora y retornó al horario GMT -4, o en palabras más simples: el horario de invierno.

Este genera desagrado en una parte de la población debido a las menores horas de luz durante las tardes; sin embargo, a lo largo de los años, los expertos han concordado en la importancia de amanecer con luz natural por sobre terminar los días con más rayos de sol.

Pese a esta inevitable situación, ya muchos se están preguntando cuándo se producirá el próximo cambio de hora con el que nuevamente volveremos al horario de verano (GMT -3).

¿Cuándo volverá el horario de verano?

En teoría, si se siguiera el mismo esquema que se ha aplicado desde el año 2022, el horario de verano debería retornar "a contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre", es decir, al finalizar el próximo sábado 5 de septiembre de 2026.

Sin embargo, hasta el momento esto es solo una suposición, ya que el Decreto Supremo N° 224 publicado el 13 de agosto de 2022 por el Gobierno de Gabriel Boric (FA), dejó establecidos los cambios de hora solo hasta el del pasado domingo 5 de abril, cuando entramos al horario de invierno.

"A contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre de 2025 y hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2026, se adelantará la hora oficial en 60 minutos", señala el último apartado de dicho cuerpo legal.

Por lo tanto, pese a que en teoría el horario de verano debería retornar al finalizar el primer sábado de septiembre, para que esto se concrete aún hace falta que el Gobierno de José Antonio Kast formule el decreto correspondiente.

¿Por qué se cambia la hora en Chile?

El cambio de hora en Chile se implementó por primera vez en el año 1968, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (DC), ya que en esa época se buscaba reducir el consumo eléctrico debido a una grave sequía que afectaba al país.

La medida que debía ser transitoria finalmente nunca se modificó y ha permanecido durante casi 60 años, pese a que con las nuevas tecnologías el ahorro energético de los cambios de hora ya no es algo determinante para continuar esta "tradición".

De hecho, actualmente pesan más los factores sociales como la seguridad o el esparcimiento, razón por la cual en los últimos años se han realizado varios "experimentos" con el cambio de hora.

El más significativo de estos fue el ocurrido el año 2015, cuando durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (PS) se decidió mantener durante todo el año el horario de verano, cuestión que en el centro del país provocó algunos inconvenientes, como escolares que se quedaban dormidos al iniciar sus clases a oscuras.

Tras esto, se decidió volver a la alternancia entre horarios de invierno y verano, pero ya no respetando la división estricta de seis meses entre cada uno, sino que alargando un poco más el horario de verano, tal como lo fue hasta el último cambio de hace casi dos semanas.

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