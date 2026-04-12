Cambio de hora: ¿Cuál es la fecha en la que volverá el horario de verano?

12 abr. 2026 - 10:37 hrs.

¿Qué pasó?

Hace tan solo una semana, todo el país, con la excepción de las regiones de Aysén y Magallanes, retrasó los relojes en una hora y retornó al horario GMT -4, o en palabras más simples: el no tan querido horario de invierno.

La molestia de una parte importante de los ciudadanos se debe a las menores horas de luz durante las tardes; sin embargo, a lo largo de los años, los expertos han concordado en la importancia de amanecer con luz natural por sobre terminar los días con más rayos de sol.

Pese a esta inevitable situación, ya muchos se están preguntando cuándo se producirá el próximo cambio de hora con el que nuevamente volveremos al horario de verano (GMT -3).

¿Cuándo volverá el horario de verano?

Una explicación simplificada a esta interrogante es que el horario de verano no volverá nunca. Pero no hay que asustarse, ya que esa es solo la situación en la que nos encontramos hasta el momento.

La razón detrás de esto es el decreto que regula los cambios de hora en Chile, siendo el último de ellos el Decreto Supremo N° 224 del 13 de agosto de 2022, cuando el Gobierno de Gabriel Boric (FA) dejó establecidos los cambios solo hasta el del pasado domingo 5 de abril.

"A contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre de 2025 y hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2026, se adelantará la hora oficial en 60 minutos", señala el último apartado de dicho cuerpo legal.

Entonces, volviendo a contestar la pregunta de si volverá o no el horario de verano, la respuesta al día de hoy sería un "depende".

Y todo esto está en manos de la decisión que tome durante los próximos meses el Gobierno de José Antonio Kast, quien deberá decidir en un nuevo decreto si Chile mantiene su "tradición" de cambiar de horario o seguir los consejos de la ciencia y establecer de forma permanente un uso.

¿Por qué se cambia la hora en Chile?

El cambio de hora en Chile se implementó por primera vez en el año 1968, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (DC), ya que en esa época se buscaba reducir el consumo eléctrico debido a una grave sequía que afectaba al país.

La medida que debía ser transitoria finalmente nunca se modificó y ha permanecido durante casi 60 años, pese a que con las nuevas tecnologías el ahorro energético de los cambios de hora ya no es algo determinante para continuar esta "tradición".

De hecho, actualmente pesan más los factores sociales como la seguridad o el esparcimiento, razón por la cual en los últimos años se han realizado varios "experimentos" con el cambio de hora.

El más significativo de estos fue el ocurrido el año 2015, cuando durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (PS) se decidió mantener durante todo el año el horario de verano, cuestión que en el centro del país provocó algunos inconvenientes como escolares que se quedaban dormidos al iniciar sus clases a oscuras.

Tras esto, se decidió volver a la alternancia entre horarios de invierno y verano, pero ya no respetando la división estricta de seis meses entre cada uno, sino que alargando un poco más el horario de verano, tal como lo fue hasta el último cambio de la semana pasada.

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