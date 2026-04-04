Cambio de hora: Así puedes ajustar tu celular Android o iPhone paso a paso
- Por Cristian Latorre
El avance de la tecnología ha permitido automatizar procesos cotidianos, como el cambio de hora que se realizará este sábado 4 de abril en Chile. A las 00:00 horas del domingo 5, los relojes deberán retrasarse una hora para dar inicio al horario de invierno.
Actualmente, la mayoría de los teléfonos con sistemas operativos Android o iOS (iPhone) realizan este ajuste de forma automática. Sin embargo, algunos dispositivos más antiguos pueden requerir una configuración manual.
¿Cómo cambiar la hora en tu celular?
Si quieres asegurarte de que tu equipo tenga la hora correcta, revisa estos pasos:
Android
- Ve a “Ajustes”
- Dirígete a “Administración general”
- Ingresa a “Fecha y hora”
- Verifica que esté activada la opción “Fecha y hora automáticas”
iPhone (iOS)
- Ve a “Configuración”
- Dirígete a “General”
- Ingresa a “Fecha y hora”
- Asegúrate de que esté activada la opción “Definir automáticamente”
¿Qué hacer si no se actualiza automáticamente?
En caso de que la opción automática no esté activada o tu dispositivo no cuente con esta función, puedes modificar la hora de forma manual desde el mismo menú de configuración.
Revisar este ajuste es clave para evitar errores en alarmas, aplicaciones o actividades programadas tras el cambio al horario de invierno.
Leer más de