Bono Trabajo Mujer: ¿Cuándo es el pago anual?

07 may. 2026 - 18:00 hrs.

El Bono Trabajo Mujer es una ayuda estatal que busca mejorar los ingresos de las trabajadoras. Este aporte cuenta con una modalidad de pago anual, la cual es muy esperada por quienes prefieren recibir el dinero acumulado en una sola cuota cada año.

Este beneficio está enfocado en el sector laboral femenino (dependiente e independiente) que pertenezca a los sectores más vulnerables de la población.

¿Cuándo se entrega el pago anual del Bono Trabajo Mujer?

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) señala que el pago correspondiente a 2025 se realizará en agosto de 2026. Se recomienda escoger esta modalidad porque, debido a su fórmula de cálculo, el dinero no está sujeto a devoluciones.

Quienes optaron por la modalidad de pago mensual reciben el 75% del beneficio como un anticipo mes a mes. Por lo tanto, en el proceso de agosto les corresponde el 25% restante de la reliquidación anual, siempre que cumplan con los requisitos de renta.

¿Cuál es el monto del pago anual del Bono Trabajo Mujer?

La cantidad que recibe puede variar conforme a las rentas acreditadas desde que envió la solicitud:

De 1$ a $678.028: si la renta mensual es de $3.390.139 o menos. A mayor renta, el monto sube.

si la renta mensual es de $3.390.139 o menos. A mayor renta, el monto sube. Cerca de $678.028: si los ingresos son mayores a $3.390.139 y menores a $4.237.674. A mayor renta, el monto se mantiene cercano.

si los ingresos son mayores a $3.390.139 y menores a $4.237.674. A mayor renta, el monto se mantiene cercano. De $678.028 a $1: si acredita entre $4.237.674 y $7.627.812 de renta mensual. A mayor renta, el monto baja.

¿Quiénes pueden recibir el pago anual del Bono Trabajo Mujer?

Una vez que comience la entrega, el monto se depositará a las mujeres que cumplan con lo siguiente:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que perciba el bono, si escoge el pago anual.

Estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se concede el bono.

No trabajar en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%.

No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

Acreditar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que solicita el beneficio, solo si es trabajadora independiente.

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