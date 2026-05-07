Happyland abre nuevo parque con bowling como una de sus principales atracciones: ¿Dónde estará ubicado?

07 may. 2026 - 18:33 hrs.

¿Qué pasó?

La oferta de entretención familiar sumó un nuevo espacio con la apertura del parque número 36 de Happyland en Chile. Entre sus principales novedades destaca un nuevo bowling que forma parte central de la experiencia.

Reúne más de 100 máquinas y atracciones, además de sectores habitados para celebraciones como cumpleaños y actividades familiares.

¿Dónde estará ubicado?

La compañía inauguró un recinto ubicado en Cenco Alto Las Condes, con una propuesta centrada en actividades para distintas edades.

El espacio fue instalado en el tercer piso del centro comercial, junto al cine, y cuenta con más de 2.000 metros cuadrados.

El bowling fue presentado como una de las principales apuestas de esta apertura. De acuerdo con lo señalado por Happyland, el espacio busca darle un nuevo formato a esta actividad, incorporando una experiencia orientada tanto a niños como a adultos.

Según informó la empresa, el nuevo parque incorpora elementos de diseño, tecnología y formatos de entretenimiento que apuntan a ampliar la experiencia para los visitantes.

Al respecto, Daniela Mayorga, gerente comercial de Happyland Chile, señaló: “Este nuevo parque representa nuestra visión de futuro: seguir liderando la industria a través de la innovación constante, creando espacios que no solo entretienen, sino que sorprenden y generan una conexión real con las familias".

Y agregó: "El bowling es un claro ejemplo de cómo estamos evolucionando nuestra oferta hacia experiencias más completas y memorables”.

La apuesta de Happyland

Desde la compañía indicaron que esta apertura forma parte de su expansión en el país y de la incorporación de nuevas propuestas dentro de sus parques.

“Este nuevo Happyland en Cenco Alto Las Condes ya está listo para recibir a las familias que buscan vivir algo distinto. No solo estamos abriendo un nuevo parque, estamos marcando un nuevo estándar en entretención familiar, donde el bowling se convierte en uno de sus grandes protagonistas”, concluyó Mayorga.

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