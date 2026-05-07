Fondo de cesantía solidario: Estos son los requisitos que debes cumplir

07 may. 2026 - 14:00 hrs.

Para tener acceso al Fondo de Cesantía Solidaria (FCS) es necesario cumplir con una serie de requisitos, derivados de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

Este es un fondo común, que es propiedad de todos los afiliados de AFC Chile. Sus beneficios se entregan de acuerdo a los montos mínimos y máximos que establece la ley a personas trabajadoras afiliadas a este formato del Seguro de Cesantía.

Según el reporte oficial, los destinatarios de esta iniciativa son quienes no cuentan con recursos suficientes en su Cuenta Individual, en el momento en el que pierden su trabajo por causas involuntarias.

Estos son los requisitos que se deben cumplir para acceder al Fondo de Cesantía Solidario

Para tener al Fondo de Cesantía Solidario es necesario cumplir con estos requisitos:

Estar cesante.

No tener recursos suficientes en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Tener al menos 10 cotizaciones pagadas dentro de los 24 meses anteriores al despido.

Las cotizaciones deben estar abonadas con anterioridad a la fecha de término del contrato laboral.

Las cotizaciones deben ser contadas desde la afiliación o desde el último cobro del Seguro, hasta el mes anterior al término del vínculo laboral.

Las tres últimas deben ser continuas y con el mismo empleador.

Haber perdido el trabajo por causas involuntarias, de acuerdo con lo estipulado en las causales del Código del Trabajo o el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública.

Tener activa su cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) y aceptar tanto oportunidades laborales como de capacitación.

¿Cuáles son los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario?

Entre los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario se encuentran:

Pagos mensuales, a través de 5 giros que van decreciendo en su monto paulatinamente.

Cobertura de salud por medio de Fonasa.

Aporte a AFP, que corresponde a 10,10% del pago mensual.

Asignación familiar para ingresos en tramos 1 y 2.

Capacitación y empleo a través de la BNE.

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