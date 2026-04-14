Fondo de Cesantía Solidario: Estos son los requisitos para recibirlo

14 abr. 2026 - 16:00 hrs.

El Fondo de Cesantía Solidario (FCS) representa una gran ventaja de protección social para los empleados que quedan cesantes y sus cargas familias adscritas.

Este fondo común, que es propiedad de todos los afiliados de AFC Chile, entrega sus beneficios de acuerdo a los montos mínimos y máximos establecidos por la ley a trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía.

Según AFC Chile, la implementación de esta iniciativa gubernamental ayuda ante la falta de recursos derivados de la pérdida de empleo por causas involuntarias.

¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

Los requisitos para hacer uso del Fondo de Cesantía Solidario, de acuerdo a la Dirección del Trabajo, son los siguientes:

Estar cesante. Registrar 12 cotizaciones, sean continuas o discontinuas, dentro de los últimos 24 meses anteriores al despido. Se exige el registro de 3 cotizaciones continuas al fondo de cesantía solidario, con un mismo empleador. Tener en la cuenta individual, un saldo insuficiente para el financiamiento de las prestaciones. Ser despedido por alguna de las siguientes razones: Vencimiento del plazo convenido en el contrato, Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, Caso fortuito o fuerza mayor, Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, Desahucio o por Insolvencia del empleador.

Consideraciones del Fondo de Cesantía Solidario

La ley 19.728, alusiva al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y por consiguiente, a la Subsecretaría del Trabajo, establece que un trabajador no podrá recibir más de 10 pagos de prestaciones financiadas, total o parcialmente con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en un plazo de 5 años.

Asimismo, indica que el derecho a recibir este beneficio cesa por el solo ministerio de la ley al momento de la obtención de un nuevo empleo por parte del empleado destinatario.

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