Beneficio por Años Cotizados: Este es el monto máximo que puedes recibir

19 mar. 2026 - 07:00 hrs.

Uno de los bonos que entró en vigor en 2026 fue el Beneficio por Años Cotizados, que reconoce las cotizaciones que un adulto mayor realizó en el sistema previsional, durante un período determinado.

Es un aporte estatal que incrementa en 0,1 UF la pensión por cada 12 meses cotizados, siempre que el beneficiario tenga 65 años y cumpla con los requisitos establecidos.

¿Cuánto es el máximo que paga el Beneficio por Años Cotizados?

La Ventanilla Única Social indica que las personas pueden incrementar su pensión hasta en 2,5 UF ($99.605 aproximadamente), equivalentes al tope máximo de 25 años de cotizaciones.

¿Qué necesito para optar al Beneficio por Años Cotizados?

El aporte se entrega automáticamente, sin postular ni solicitarlo, si la persona cumple con lo siguiente:

Estar pensionado por vejez o invalidez en el sistema de AFP o compañías de seguros.

Tener al menos 15 años de cotizaciones (continuas o discontinuas) si es mujer, o 20 años si es hombre.

Tener 65 años de edad o más.

¿Cómo saber si me corresponde el Beneficio por Años Cotizados?

Los interesados deben acceder al portal de consulta (pulsa aquí), donde tendrán que ingresar el RUT y la fecha de nacimiento para obtener esta información.

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