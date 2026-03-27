Subsidio de arriendo: Estos son los requisitos

27 mar. 2026 - 16:00 hrs.

El subsidio de arriendo es un aporte temporal gubernamental que se destina a familias en capacidad de realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

Según ChileAtiende, los destinatarios reciben un monto total de 170 Unidades de Fomento (UF), que se entregan mensualmente con un tope de 4,2 UF.

El estatuto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) contempla que el beneficio se puede usar de forma consecutiva o fragmentada, en un plazo máximo de ocho años.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio de arriendo?

Para acceder a este aporte, es necesario que los interesados cumplan con los siguientes requisitos:

Edad mínima de 18 años.

Cédula nacional de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.

Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente. Postular junto al cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Los mayores de 60 años al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar.

conviviente civil, conviviente o hijo. Los mayores de 60 años al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar. Inscripción en el Registro Social de Hogares (RSH) sin superar el tramo de calificación socioeconómica del 70% . Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.

. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado. Acreditación de un ahorro mínimo de 4 Unidades de Fomento (UF) en una cuenta de ahorro para la vivienda, la cual debe estar a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.

en una cuenta de ahorro para la vivienda, la cual debe estar a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil. Ingreso familiar de entre 7 y 25 UF. Por cada integrante familiar por sobre el tercero, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF.

Por cada integrante familiar por sobre el tercero, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF. Cotizaciones previsionales informadas en línea por la Superintendencia de Pensiones (SP).

en línea por la Superintendencia de Pensiones (SP). En caso de no contar con contrato de trabajo, se pueden acreditar ingresos presentando un informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) de los últimos 6 meses, con boletas de honorarios, últimas 6 liquidaciones de alcance líquido o comprobante de pago de tu pensión de invalidez, vejez o sobreviviencia.

de los últimos 6 meses, con boletas de honorarios, últimas 6 liquidaciones de alcance líquido o comprobante de pago de tu pensión de invalidez, vejez o sobreviviencia. Certificación de ahorro en instituciones financieras que mantengan convenio de consulta en línea con el Minvu, como Banco Estado, Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch y Caja Compensación Los Andes.

Estas son las condiciones del beneficio

La legislación de esta figura social contempla que el valor del arriendo de la vivienda no podrá superar las 11 UF. Sin embargo, podría haber variaciones de los montos máximos de acuerdo a la localización de la comuna en la que se encuentra la vivienda.

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