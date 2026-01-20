Diputada Maite Orsini obtiene magister en prevención y seguridad con destacada calificación: Ahora quiere estudiar nueva carrera

20 en. 2026 - 08:51 hrs.

La diputada Maite Orsini (FA), quien está a pocos meses de dejar el Parlamento, celebró un nuevo logro tras obtener un magíster en Prevención, Seguridad Urbana y Política Criminal en la Universidad Alberto Hurtado.

Tras cuatro semestres de estudios, la abogada aprobó su tesis relacionada con la reinserción social juvenil con una nota de 6,6, y ahora adelantó que quiere estudiar una nueva carrera.

Autocrítica a su sector político

En conversación con Las Últimas Noticias, la diputada comentó que el "magíster se relaciona directamente con mi trabajo legislativo en la comisión de Seguridad. No fue un ejercicio académico desconectado de la realidad, sino un trabajo en sintonía con mi experiencia como parlamentaria".

En la misma línea, Orsini hizo una autocrítica a su sector político, ya que "la crisis de seguridad también ha golpeado al progresismo, no por azar, sino por una omisión histórica: durante años concentró su proyecto en la agenda social y dejó la seguridad fuera de su horizonte político".

"Además, el debate público se ha atrapado en una falsa dicotomía: o defendemos los derechos humanos, o aplicamos mano dura. Esa polarización no resuelve el problema y termina favoreciendo a las organizaciones criminales", añadió.

Nueva carrera

En relación a su tesis, la recién titulada argumentó que centró su foco en el sistema de justicia juvenil y la reinserción social, ya que "la discusión suele quedarse solo en el castigo, pero la prevención sigue siendo el pariente pobre del debate".

Para cerrar, Orsini aseguró que "con esto cumplo la meta de especializarme en seguridad ciudadana y prevención del delito y ahora quiero estudiar Derecho Internacional en materia de seguridad, defensa y derechos humanos en contextos de conflicto".

