Defensa de Martín de los Santos busca que lo trasladen a "cárcel especial" en Chile

04 mar. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

Martín de los Santos -chileno que agredió a un conserje en Vitacura en 2025- está detenido en Brasil, país hasta donde huyó cuando recién era apuntado como sospechoso. Tras varias diligencias, finalmente se zanjó su extradición, por lo que pronto aterrizará en tierras nacionales, aunque todavía no se conoce dónde continuará con su prisión preventiva.

Según las últimas informaciones, la defensa del imputado se encuentra "preparando el terreno". Esto consta de dos documentos que fueron presentados al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, en los que se solicita que Gendarmería realice informes para ver la posibilidad de que cumpla la medida cautelar en Casablanca o Punta Peuco.

La defensa se basa en la posible peligrosidad que representa para De los Santos permanecer en un penal común, teniendo en cuenta la exposición que tuvo su caso en los últimos meses.

¿Martín de los Santos puede a elegir la cárcel a la cual ir?

José Antonio Villalobos, exfiscal, se refirió a esta petición del acusado y señaló que "ningún imputado tiene derecho a elegir el recinto penitenciario donde va a cumplir una condena o una prisión preventiva".

"Lo más probable es que él sea destinado a un recinto común, que puede ser el de Santiago 1, y no un recinto especial donde no existan antecedentes para mantenerlo resguardado", sostuvo.

Villalobos agregó que "el recinto de Casablanca y el de Punta Peuco son destinados a personas con bajo compromiso delictual y que no tienen vinculación con delitos violentos, que no sería el caso. Son esas las condiciones que debe analizar Gendarmería".

"No porque tenga plata va a ser especial"

Por otra parte, María Vidal, esposa del conserje agredido, conversó con "Mucho Gusto" y manifestó que De los Santos "tendría que ir a la cárcel como cualquier persona común y corriente. No porque tenga plata va a ser especial".

"Yo creo que no se merece ningún trato especial, porque no pensó en lo que hizo... él casi mató a mi esposo", indicó.

La mujer puntualizó en el estado de salud de la víctima y reveló que "todavía no terminamos los controles médicos y mañana Guillermo (su esposo) tiene neurólogo, porque le dan dolores de cabeza muy grandes... no tiene sensibilidad en el lado derecho de la mejilla".

Todo sobre Policial