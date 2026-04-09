Entregan resultados pendientes de distintos subsidios: Revisa cuáles fueron y a quiénes beneficia

09 abr. 2026 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

En un esfuerzo por cerrar las brechas habitacionales y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos durante el año anterior, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha publicado oficialmente los resultados de los llamados pendientes del año 2025.

Este anuncio, que representa un hito clave para miles de hogares chilenos, consolida la entrega de beneficios estatales destinados tanto a la adquisición de viviendas nuevas y usadas, como a la construcción en sitios propios y el mejoramiento de barrios.

A través de la cuenta oficial de Instagram del ministro Iván Poduje se informó que ayer se firmó la resolución de más de 46 mil personas que postularon a varios llamados como el DS49, DS19 y DS52, que estaban pendientes desde hace meses.

"Les quiero contar una buena noticia. Hoy día estamos firmando la selección de los llamados que estaban pendientes desde el año pasado. Se firmaron los llamados para 46 mil familias, de todos los subsidios menos el DS1", dijo Poduje en el video publicado su perfil.

¿Cuáles fueron los llamados firmados y en qué consisten estos subsidios?

Con la firma de las resoluciones exentas número 581, 582, 583, 584 y 587, el Gobierno asegura la entrega de soluciones habitacionales y mejoras comunitarias para un total de 20.462 familias a lo largo de todo el territorio nacional.

La emisión de estos documentos permite la asignación definitiva de recursos (UF) y autoriza el inicio de los procesos de construcción y mejoramiento, dando certidumbre jurídica y financiera a los proyectos seleccionados.

De acuerdo con información disponible en el sitio oficial del ministerio de Vivienda y Urbanismo estos son los subsidios que fueron revisados y autorizados:

Fondo Solidario de elección de Vivienda (D.S.49):

Es el pilar para las familias con mayores necesidades. Bajo este programa, se firmaron dos grandes líneas

Nuevos Terrenos (Res. 581): Representa el volumen más grande de beneficiarios, con 10.234 familias seleccionadas. Este subsidio financia la construcción de complejos habitacionales integrales en terrenos adquiridos para este fin.

Representa el volumen más grande de beneficiarios, con 10.234 familias seleccionadas. Este subsidio financia la construcción de complejos habitacionales integrales en terrenos adquiridos para este fin. Regiones: Cobertura a lo largo del territorio nacional, abarcando lugares desde Arica hasta Magallanes.

Cobertura a lo largo del territorio nacional, abarcando lugares desde Arica hasta Magallanes. Sitio Propio y Pequeños Condominios (Res. 583): Beneficia a 435 familias que ya cuentan con un terreno propio o que buscan construir viviendas colectivas en lotes familiares (densificación predial).

Beneficia a 435 familias que ya cuentan con un terreno propio o que buscan construir viviendas colectivas en lotes familiares (densificación predial). Regiones: La cobertura fue más reducida e incluye principalmente a las regiones de Coquimbo, Maule, Biobío, Araucanía y Metropolitana.

Iván Poduje, Ministro de Vivienda y Urbanismo

Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios (D.S. 27):

La Resolución 582 aborda la calidad de vida fuera de las cuatro paredes del hogar. Este subsidio está orientado a proyectos de equipamiento comunitario, como sedes sociales, plazas y multicanchas.

Sin duda tiene un impacto positivo y en esta ocasión, beneficiará a un total de 8.006 familias, quienes verán mejoras sustantivas en sus entornos barriales de forma inmediata. Los beneficiarios de este subsidio se ubican en zonas urbanas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana.

Programa de Habitabilidad Rural (D.S. 10):

Finalmente, el programa DS10 reconoce que construir en el campo tiene desafíos y costos distintos. Mediante las Resoluciones 584 y 587, se oficializó el beneficio para 1.787 familias rurales.

Este subsidio no solo financia la casa, sino también obras complementarias como sistemas de agua potable y alcantarillado particular, fundamentales en zonas aisladas. Respecto a los beneficiarios, el foco estuvo en la zona centro-sur, específicamente en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Impacto regional y social

La firma de estas resoluciones representa una inversión masiva de recursos públicos que busca reducir el déficit habitacional. Las regiones con mayor densidad poblacional, como la Metropolitana y Biobío, concentran la mayor cantidad de unidades habitacionales nuevas, mientras que regiones como La Araucanía y Los Lagos destacan por la fuerte inversión en soluciones rurales y construcción en sitio propio.

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