Subsidio Familiar Tradicional: Estos son los beneficiarios

09 abr. 2026 - 09:00 hrs.

Uno de los beneficios más importantes para las familias es el Subsidio Familiar Tradicional, pues apoya a las familias más vulnerables que no cuentan con previsión social.

Esta ayuda estatal busca aliviar la carga económica de quienes tienen a su cuidado a menores de edad o personas con discapacidad, entregando un monto base de $22.007 por carga familiar acreditada.

¿Quiénes reciben el Subsidio Familiar Tradicional?

De acuerdo a ChileAtiende, pueden recibirlo embarazadas o personas que cuiden a un menor de edad o a una persona con discapacidad intelectual o física (causantes). Estos últimos pueden ser madres, padres, guardadores o similares.

En este sentido, también deben cumplir con los siguientes requerimientos establecidos en la ley:

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 60% más vulnerable.

Si tiene a su cargo a un niño menor de ocho años, este debe participar en los programas de salud del Ministerio de Salud.

Si tiene a su cargo a un niño mayor de seis años, este debe ser alumno regular en un establecimiento reconocido por el Estado.

Si la persona que cuida tiene alguna discapacidad, esta debe estar acreditada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin). No debe recibir pensión asistencial ni Pensión Básica Solidaria de Invalidez.

La persona que cuida no debe tener ingresos propios iguales o mayores al valor del subsidio, si es el caso. La pensión de orfandad no cuenta como ingreso para esto.

¿Cómo se solicita el Subsidio Familiar Tradicional?

Este beneficio se entrega automáticamente tras reconocer a las cargas en la municipalidad correspondiente al domicilio, donde tendrá que presentar los documentos correspondientes:

Certificado de nacimiento de la niña, niño o adolescente.

Fotocopia del carné de control de niño sano, para reconocer a menores de 6 años.

Certificado de alumno regular, para mayores de 6 y menores de 18 años:

Declaración de la COMPIN que acredite discapacidad intelectual, si aplica al caso.

Documento que acredite calidad de guardador o cuidador, si aplica al caso.

Certificado médico o de matrona que demuestre el quinto mes de gestación, si está embarazada.

El monto base se duplica a $44.014 si se reconoce como carga a una persona con discapacidad.

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