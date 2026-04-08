Subsidio Familiar Automático: ¿En qué porcentaje del Registro Social de Hogares se debe estar para recibirlo?

08 abr. 2026 - 09:00 hrs.

El Estado implementó el Subsidio Familiar Automático para los hogares más vulnerables del país, ya que busca apoyar a las familias en la crianza de menores de edad (causantes) con un aporte al que pueden acceder sin trámites presenciales.

Para obtener este beneficio de $22.007 mensuales, la normativa exige cumplir con la inscripción en el Registro Social de Hogares (RSH) y una calificación socioeconómica específica, requisitos clave para recibir la asignación.

Tramo del Registro Social de Hogares requerido para el Subsidio Familiar Automático

Para obtener este aporte, el beneficiario debe estar inscrito en el RSH y dentro del 40% más vulnerable de la población, indica la Ventanilla Única Social.

Sin embargo, esta no es la única exigencia. También tendrá que cumplir con los siguientes requerimientos para que le sea asignado:

Ser menor de 18 años.

Si tiene ocho años o menos, debe participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.

Si es mayor de seis años, debe acreditar que es estudiante de enseñanza básica, media, superior o su equivalente, en establecimientos del Estado o reconocidos por este. No aplica para personas con discapacidad.

Si se opta por la entrega presencial, el plazo para cobrarlo es de hasta seis meses después de la fecha de emisión del documento de pago. De no hacerlo, se considera como renuncia y la persona pierde el derecho a seguirlo recibiendo.

¿Cómo saber si me corresponde el Subsidio Familiar Automático?

Para conocer esta información, es necesario ingresar el RUN del niño, niña o adolescente causante en el portal de consulta (pulsa aquí), junto con su fecha de nacimiento.

Otra de las alternativas para ampliar la información alusiva a este subsidio, es por medio de la ClaveÚnica, en la zona inferior del cuadro de consulta que aparece en el portal.

Si se acredita que un progenitor o tutor tiene a su cargo a una persona con discapacidad, recibe un monto duplicado de $44.014.

¿Con cuáles beneficios es incompatible el Subsidio Familiar Automático?

Si una persona recibe este beneficio, no podrá cumplir con las siguientes condiciones:

Estar reconocido como carga para cobrar la Asignación Familiar.

Recibir Subsidio Familiar concedido por las municipalidades.

Recibir el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años de edad.

Tener una renta igual o superior al valor del Subsidio Familiar (la pensión de orfandad no se considera renta para estos efectos).

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