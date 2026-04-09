Más de 800 viviendas en terreno fiscal en desuso: Así será el proyecto habitacional Jardines de Lonquén en Cerrillos

09 abr. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció la entrega de un terreno en la Ciudad Parque Bicentenario de Cerrillos para comenzar la construcción de un proyecto que permitirá entregar una solución habitacional para alrededor de 600 familias de las comunas de Cerrillos y Maipú.

El conjunto “Jardines de Lonquén”, que contempla la construcción de hasta 828 viviendas entre departamentos y casas, había permanecido cerca de una década sin avances debido a dificultades en su desarrollo.

El terreno del proyecto, donde ya comenzaron los trabajos de limpieza, corresponde a un predio fiscal que había sido utilizado durante los Juegos Panamericanos de 2023 para la instalación de una cancha de béisbol, pero tras el fin del evento quedó sin uso y en deterioro.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, indicó que “este anuncio marca el inicio de la política de Operación Sitio 2.0 que impulsaremos desde el Minvu, con el objetivo de recuperar terrenos fiscales abandonados y destinarlos a familias que no tienen vivienda”.

¿Cómo será el proyecto?

Se construirán 828 departamentos distribuidos en dos sectores principales. En el Lote 1 se levantarán tres edificios, dos de 11 pisos y uno de 12, mientras que en el Lote 2 se construirán otros tres edificios de la misma altura. En conjunto, ambos lotes contarán con 6 locales comerciales.

El Lote 3 considera un edificio de 48 oficinas y 8 locales comerciales. En conjunto, los tres lotes contarán en total con 842 estacionamientos y 441 cicleteros.

Adicionalmente, el entorno contempla salas multiuso, juegos para niños y zonas para hacer ejercicio, en un proyecto que integra viviendas, comercio y espacios de bienestar en un mismo lugar.

Cynthia Valdés, dirigenta del comité “Renacer de Rinconada” de Maipú, declaró que “esta solución habitacional es muy importante para todas nosotras. Llevábamos muchos años esperando y ya estábamos hace dos años en un proyecto inviable. Hoy estamos contentas y emocionadas.

Operación Sitio 2.0: recuperar terrenos fiscales en desuso

El terreno donde se construirá “Jardines de Lonquén” quedó sin uso luego de haber sido ocupado transitoriamente en el marco de los Juegos Panamericanos 2023. Antes de su recuperación se había convertido en un punto de acumulación de basura y un foco de hechos delictuales.

El ministro Poduje destacó esta intervención como el avance del plan que pretende recuperar espacios urbanos mediante desarrollo de viviendas para enfrentar problemas habitacionales a lo largo de Chile.

“Aquí, por ejemplo, todavía quedan más de 80 hectáreas por desarrollar. Queremos transformar espacios hoy abandonados, e incluso afectados por basura, en barrios para familias que esperan una solución habitacional. Lo mismo buscaremos hacer en La Platina, en San Bernardo y en otros terrenos fiscales, desde Arica a Magallanes”, indicó el secretario de Estado.

¿Quiénes pueden acceder al proyecto?

El proyecto está destinado a familias organizadas en comités de vivienda de Maipú y Cerrillos, quienes accedieron al programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49).

Este beneficio estatal permite a familias vulnerables pertenecientes hasta el 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares, acceder a la compra o construcción de una vivienda de hasta 950 UF sin necesidad de contar con un crédito hipotecario. Además, se requiere un ahorro mínimo de 10 UF y no ser propietario.

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