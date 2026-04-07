Tasas de créditos hipotecarios anotan cuarta disminución mensual consecutiva y llegan al nivel más bajo desde 2021

07 abr. 2026 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

El mercado inmobiliario chileno recibió una señal positiva en abril. Según los datos más recientes entregados por el Banco Central, las tasas de interés para los créditos hipotecarios han registrado su cuarta disminución mensual consecutiva.

Esta tendencia consolidada marca un hito en el financiamiento habitacional al alcanzar niveles que no se veían desde finales de 2021, lo que representa un alivio significativo para quienes buscan adquirir una vivienda.

Los datos del Banco Central

En términos específicos, la tasa de interés promedio para los préstamos hipotecarios otorgados en Unidades de Fomento (UF) a plazos superiores a tres años se posicionó en un 4,06% al cierre de marzo. Esta cifra es levemente inferior al 4,11% que se había registrado durante el mes de febrero, confirmando que la presión a la baja sobre el costo del dinero para la vivienda sigue vigente en el sistema financiero nacional.

El descenso sostenido ha permitido que el indicador toque su punto más bajo en más de cuatro años. La última vez que el sistema bancario reportó tasas similares fue en diciembre de 2021, antes de que el ciclo de endurecimiento monetario y las presiones inflacionarias elevaran los costos de endeudamiento a niveles que frenaron gran parte de la actividad inmobiliaria en el país durante los años anteriores.

La mejora en las condiciones de las tasas no solo ha sido un dato estadístico, sino que también ha comenzado a reflejarse en un mayor dinamismo del mercado. Durante el mes de marzo, la actividad crediticia mostró señales de recuperación con un crecimiento del 3,9% en doce meses en el total de préstamos otorgados por las instituciones bancarias, superando el ritmo de expansión que se había observado en el periodo previo de febrero.

¿Qué ocurre con los créditos de consumo?

Pero el alivio financiero no se limita exclusivamente al sector de la vivienda. El informe del Banco Central también destacó que otros segmentos del crédito han seguido una trayectoria descendente. Por ejemplo, las tasas de los créditos comerciales bajaron hasta situarse en un 8,02%, lo cual representa también su menor nivel desde octubre de 2021, favoreciendo el financiamiento para las empresas y el sector productivo.

Asimismo, el segmento de los créditos de consumo experimentó una reducción en sus costos, situándose en un promedio de 23,39%. De acuerdo con el ente emisor, este retroceso fue impulsado principalmente por la disminución en los costos asociados a las tarjetas de crédito y a los préstamos en cuotas, lo que inyecta mayor capacidad de gasto y refinanciamiento a las familias chilenas.

Este escenario de tasas más bajas coincide con otros anuncios que buscan reactivar el sector de la construcción y el acceso a la propiedad. Recientemente, se han propuesto modificaciones a la Ordenanza de Urbanismo que podrían reducir el precio de los departamentos nuevos entre un 10% y un 15%, lo que sumado a tasas hipotecarias más competitivas, podría configurar un panorama mucho más favorable para el mercado inmobiliario este 2026.

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