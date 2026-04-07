Presidente de BancoEstado anuncia que evalúan permitir financiar más del 80% del valor de una vivienda

07 abr. 2026 - 11:31 hrs.

El presidente del BancoEstado, Mario Farren, anunció estudian flexibilizar el límite del 80% del valor de la vivienda que los créditos hipotecarios pueden financiar, una norma que existe desde la crisis subprime y que hoy impide a miles de familias acceder a su primera propiedad. La idea es permitir, en casos específicos, financiar un porcentaje mayor, reduciendo así el monto que el comprador debe tener ahorrado antes de pedir el crédito.

"Antes la gente podía comprar una casa a los 30 años. Hoy a la juventud se le hace muy difícil juntar el pie", reconoció Farren en entrevista con Tele13 Radio. Por eso, el banco trabaja junto a los ministerios de Hacienda y Vivienda para encontrar alternativas orientadas al segmento de viviendas entre 1.500 y 4.000 UF.

La propuesta va de la mano con otra medida que el banco está impulsando: flexibilizar levemente la Tasa Máxima Convencional para que unas 200.000 familias que hoy piden préstamos informales -muchas veces a prestamistas vinculados al crimen organizado- puedan acceder al sistema bancario formal. Eso sí, con una condición clara: que el beneficio llegue a nuevos usuarios y no que simplemente se suban las tasas a quienes ya tienen créditos, dijo el ejecutivo.

BancoEstado aprieta las tuercas a los deudores del CAE

BancoEstado tiene hoy cerca de 400.000 deudores activos de este crédito estudiantil, siendo el principal actor del sistema con el 55% del stock total, luego de haber otorgado aproximadamente 500.000 créditos desde que el programa partió en 2006, informó Farren.

De esos 400.000 deudores, el panorama es complejo: 120.000 están todavía en periodo de gracia porque aún estudian, 80.000 están pagando regularmente, y los restantes 200.000 ya fueron traspasados al Estado para el cobro, activando el aval que da nombre al crédito.

Farren aclaró que el banco está haciendo cruces de datos para identificar a deudores que tienen capacidad de pago real y aun así no están cumpliendo. El ejemplo más concreto: personas que ganan más de 5 millones de pesos al mes y mantienen su CAE impago. Casos que, según reconoció el propio presidente del banco, también existen dentro de BancoEstado, entre sus propios trabajadores.

Uno de los nudos del problema, según Farren, ha sido que durante años se generaron incentivos que empujaron a la mora. Las señales de que podría haber un "perdonazo" llevaron a muchos deudores a dejar de pagar, agravando una situación que ya era difícil de gestionar. "Se han generado incentivos bastante perniciosos", admitió.

Todo sobre BancoEstado